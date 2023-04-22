"Все думают, что я шучу": женщина вышла замуж за мужчину с интересной фамилией

Оказалось, что у женщины после свадьбы теперь имя и фамилия пишется и звучит полностью идентично.

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Женщине не верят в то, какую она взяла фамилию после свадьбы / ua.depositphotos.com

Женщина встретила мужчину и безумно полюбила его. Пара захотела укрепить свои отношения узами брака и узаконить их. Однако знакомые женщины теперь не верят в то, что сочетание её новой фамилии и имени является настоящим. Об этом сообщает Mirror.

Оказывается, женщину зовут Бейли и она встретила мужчину, фамилия которого была Бейли. Теперь её все зовут Бейли Бейли.

"Это пишется точно так же. Это невозможно придумать. Меня зовут Бейли. Фамилия моего мужа - Бейли. Итак, в 2020 году, когда мы поженились, я стала Бейли Бейли", - говорит женщина.

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Её ничуть не смущает такое сочетание, напротив, ей кажется это даже забавным. Женщина утверждает, что никогда не хотела бы оставлять свою девичью фамилию, несмотря на то, что она ей действительно нравится. Но она даже не хотела брать двойную фамилию.

Всё дело в том, что она считает правильным брать себе фамилию мужа, когда выходишь замуж, чтобы у всей новосозданной семьи и детей была одинаковая фамилия.

"Я знаю, что это традиционный способ делать что-то, но я всегда этого хотела. Никогда бы не подумала, что это будет кто-то с фамилией Бейли. Просто так получилось, что она пишется точно так же, поэтому я взяла её. Я подумала, что это круто, это уникально. Я стала единим целым со своим мужем и хотела, чтобы у нас были одинаковые фамилии. У нашей дочери такая же фамилия", - призналась Бейли.

Она акцентировала внимание на том, что всё получилось именно так, как она хотела.

Напомним, Главред сообщал о том, что начальница уволила тренера по гимнастике из-за того, что у женщины было плохое самочувствие. Её лишили работы прямо в тот момент, когда она была в отделении неотложной помощи. Потом женщина решила отомстить начальнице и в итоге её бизнес развалился.

Также мы рассказывали о том, что женщина дала своему новорожденному ребенку странное имя - Зациан. Всё произошло в тот момент, когда её брат играл в игру о покемонах и предложил дать ребенку имя одного из персонажей.

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