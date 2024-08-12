Причина довольно гадкая: почему собаки лижут именно лица людей - знают единицы

Кинолог выяснил, что существует научная причина, почему собаки всегда лижут ваше лицо, а не любое другое место на теле - и правда на самом деле довольно гадкая.

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Почему собаки лижут лица людей - причина довольно гадкая / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Оказывается, есть причина, почему собака так часто лижет ваше лицо. Как бы сильно мы ни любили наших четвероногих друзей, должны признать, что они имеют довольно отвратительную привычку лизать наши лица. И почему-то они никогда не пытаются лизать другие части нашего тела, например, руки, которые часто намного доступнее для них. Вместо этого они всегда идут к лицу - и на это есть научное объяснение, сообщает Mirror.

Один собачий тренер объяснил, что причиной того, что собаки всегда хотят лизать ваше лицо, является инстинкт выживания, который происходит от их жизни в дикой природе и остался у домашних собак по сей день. И хотя это может показаться милым, причина, по которой они это делают, на самом деле довольно мрачная.

Кинолог Терри Динерман (Terry Dinerman) объяснил в своей заметке на Quora, что этот инстинкт присущ всем собакам, принадлежащим к биологическому семейству псовых (Candiae), включающему собак, волков и лисиц, и происходит он из их щенячьей жизни в дикой природе.

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"Взрослые представители семейства (Candiae) глотают куски добычи, чтобы отнести их в свое логово и накормить щенков и других взрослых членов стаи, а щенки канид лижут лица своих родителей, чтобы стимулировать их срыгивать куски мяса от добычи", - детализирует он.

Что такое Quora Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

Затем, став взрослыми, каниды продолжают это поведение как проявление "привязанности" и "подчинения" другим членам своей стаи. Таким образом, одомашненные собаки сохранили этот инстинкт делать это с людьми в знак того, что вы действительно являетесь частью их семьи. Это очень мило, даже если он имеет довольно грубое происхождение.

"Практикуемое во взрослом возрасте как "ласка", "успокоение", "мольба" или "капитуляция", это поведение сохранилось у домашних собак и практикуется на других членах стаи... в том числе и на людях", - отметил он.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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