Прямо на улице: автомобили в Китае массово 'становятся беременными' - что произошло

Китай борется с чрезвычайной жарой, которая нарушила повседневную жизнь и привела к неожиданному явлению, связанному с транспортными средствами.

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На улицах Китая появились "беременные" автомобили - что известно / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Китай столкнулся с экстремальной жарой, которая привела к тому, что автомобили выглядели "беременными" из-за раздутых защитных пленок. Жара привела к тому, что клей в автомобильной пленке ослаб и расширился, создав раздутый вид. Несмотря на защитные слои, рекордные температуры оказались слишком высокими, что вызвало значительный резонанс в Интернете и разнообразные реакции пользователей социальных сетей. Об этом сообщает Times of India.

Почему в Китае появились "беременные" автомобили

На видео, которое привлекло значительное внимание в Интернете, показано несколько автомобилей с раздутыми кузовами, которые создают "беременный" вид.

Это своеобразное зрелище не является следствием механических проблем или производственных дефектов, а напрямую связано со стремительным ростом температуры в Китае. Интенсивная жара привела к тому, что защитные пленки или обертывания, нанесенные на автомобили, расширились, что привело к распухшему виду.

Смотрите видео о том, как автомобили в Китае становятся "беременными":

Почему оклейка автомобилей может вздуваться

Для оклейки автомобилей используют тонкие виниловые пленки, которые наносятся на транспортные средства для защиты краски, добавления эстетической привлекательности или размещения рекламы. Эти пленки разработаны таким образом, чтобы выдерживать различные погодные условия, но экстремальная жара может проверить их пределы.

По словам экспертов Wrap Guys, длительное воздействие высоких температур и прямых солнечных лучей может поставить под угрозу долговечность и внешний вид автомобильных оберточных пленок.

"Жара приводит к ослаблению клейкой основы, что приводит к образованию пузырей, растяжению, а в некоторых случаях и к отекам, которые наблюдаются в вирусном видеоролике. Хотя автомобильные оклейки обычно имеют защитный слой от ультрафиолета, который защищает от таких проблем, рекордные температуры в Китае оказались слишком высокими для некоторых из этих оклеек. Вздутие происходит, когда клей выпускает газы, а захваченный воздух расширяется, создавая неприглядные пузыри, из-за которых автомобили выглядят надутыми", - отмечают эксперты.

Эксперты подчеркивают, что хотя большинство автомобильных оклеечных пленок предназначены для работы в различных условиях окружающей среды, экстремальная жара все же может стать проблемой.

"Высококачественные обертывания с прочным клеем и правильной установкой реже сталкиваются с серьезными проблемами, но даже они требуют регулярного обслуживания, чтобы обеспечить долговечность. Владельцам автомобилей рекомендуется парковаться в затененных местах, использовать солнцезащитные козырьки и проводить регулярные осмотры, чтобы предотвратить повреждения, вызванные жарой", - добавляют специалисты.

Что известно об издании Times of India Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

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