Почему в Китае запрещен Винни Пух

В это трудно поверить, но Винни Пух является персоной нон-грата в Китае. Это началось, когда президент Си Цзиньпин посетил США в 2013 году.
Изображение Си и тогдашнего президента СШВ Барака Обамы, идущих вместе, вызвало сравнения с Винни и Тигром. Персонаж Винни-Пуха стал беззаботным способом для людей по всему Китаю поиздеваться над своим президентом Си Цзиньпином, но в правительстве эту шутку не поняли, пишет The Guardian.
The Guardian
"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
По мере того, как сравнения росли, а мем распространялся в Интернете, цензоры начали удалять изображения, которые высмеивали Си. Даже веб-сайт американского телеканала HBO был заблокирован после того, как комик Джон Оливер неоднократно высмеивал очевидную чувствительность китайского президента к сравнению его фигуры с фигурой Винни.
В 2014 году после встречи Си Цзиньпина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ появилась еще одна картинка, изображавшая японского премьера в виде ослика Иа-Иа.
Еще одно сравнение между Си и Винни во время военного парада в 2015 году стало самым цензурируемым изображением того года, по данным Global Risk Insights. Фирма заявила, что китайское правительство расценило мем как "серьезную попытку подорвать достоинство президентской канцелярии и самого Си".
В итоге попытки написать по-китайски "Винни-Пух" в соцсети Weibo заканчиваются появлением предупреждения "незаконный контент".
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