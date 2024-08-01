Сможет ли Китай пересечь 'красные линии' после выборов в США: эксперт раскрыл детали

Причем у Пекина с Брюсселем более прагматичные отношения, которые имеют потенциал для конструктивного развития.

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Сможет ли Китай пересечь "красные линии" / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В интервью Главреду доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный рассказал, какой будет позиция Китая по войне в Украине после президентских выборов в США - может ли Китай пересечь "красные линии" в вопросе поддержки России.

Разумный считает, что Китай будет продолжать играть в свою игру. У Запада есть очень мало рычагов давления на Пекин, чтобы заставить его изменить свою политику.

"Действительно, после президентских выборов в Соединенных Штатах американо-китайское противостояние может обостриться. И Украина, как сателлит США, станет "законной целью" для Китая. Китайцы будут бить американцев по уязвимым местам. Американская поддержка Украины - уязвимое место любой администрации США, поэтому со стороны Пекина будет определенная опасность", - пояснил эксперт. видео дня

Кроме того, Китай работает не только с США, но и с Европой. Причем у Пекина с Брюсселем более прагматичные отношения, которые имеют потенциал для конструктивного развития, но опасны возможным подрывом евроатлантической солидарности и обязательствами перед союзниками, считает Розумный.

"Это сложная игра, которая может обостриться после прихода к власти в США администрации Трампа. Если Трамп будет проводить курс, который он начал еще во времена своего первого президентства, мы будем иметь обострение как между США и Китаем, так и между США и Европой. И в такой ситуации могут появиться условия для потепления в диалоге Китая и Европы. Украина, находящаяся на перекрестке общих китайско-европейских интересов, способна получить новые возможности. Неожиданным следствием таких событий может стать сдерживание России со стороны Китая", - подчеркнул эксперт.

Позиция Китая относительно войны в Украине В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, им безразлично, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживление китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут продолжаться бесконечно.

Напомним, что эксперт раскрыл хитрый план Пекина, заберет ли Китай территории у России. В РФ могут появиться военные базы Китая, причем не обязательно на тех территориях, которые близко к китайскому государству, предположил Иван Ступак.

Китай отличился "пустой" реакцией на удар России по Охматдету. Представитель министерства лишь заявил, что Пекин советует Украине и России "ответственно способствовать охлаждению ситуации" и работать над скорейшим прекращением огня.

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