США одернули Китай из-за поддержки РФ: Пекин заговорил о "мирных переговорах"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в субботу во время встречи с главой МИД Китая Ваном И предупредил их о мерах со стороны США в случае продолжения поддержки Пекином оборонно-промышленного комплекса РФ, сообщает Государственный департамент США.
"Секретарь вновь выразил серьезную обеспокоенность поддержкой КНР российской оборонно-промышленной базы и ясно дал понять, что если КНР не предпримет действий для устранения этой угрозы европейской безопасности, Соединенные Штаты продолжат принимать соответствующие меры для этого", - говорится в тексте релиза на сайте Госдепа.
Госсекретарь отметил важность поддержания мира и стабильности через Тайваньский пролив. Блинкен выразил обеспокоенность дестабилизирующими действиями КНР в Южно-Китайском море и подтвердил поддержку США свободы судоходства и пролетов, а также мирного разрешения споров в соответствии с международным правом.
В свою очередь в Китае заявили о том, что продолжат оказывать содействие началу переговоров между Украиной и страной-агрессором РФ.
Об этом глава министерства иностранных дел КНР Вань И заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Лаосе.
"Он (Китай, - ред.) будет продолжать настойчиво убеждать и продвигать мирные переговоры", - сказал китайский дипломат.
Кто такой Энтони Блинкен?
Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 год. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программе в Иране, пишет Википедия.
Ранее в Евросоюзе выдвинули два требования Китаю по войне России против Украины. Поддержка Китаем развязанной Россией войны с Украиной негативно влияет на отношения Пекина и Брюсселя, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Напомним, в своем коммюнике по итогам саммита в Мадриде НАТО назвало Китай решающим фактором российско-украинской войны. Альянс призвал Пекин прекратить материальную и политическую поддержку Москвы.
Как сообщалось ранее, Китай не будет стоять на стороне России, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В то же время Пекин не будет поддерживать Киев. Китайское государство будет отстаивать только свои интересы, полагает дипломат.
Другие новости:
- Какова реальная цель военных учений Китая и Беларуси: Ступак поразил догадкой
- Заберет ли Китай территории у России: эксперт раскрыл хитрый план Пекина
- Поддерживает ли Си Украину: Зеленский сделал заявление по Китаю после поездки Кулебы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред