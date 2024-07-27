США одернули Китай из-за поддержки РФ: Пекин заговорил о "мирных переговорах"

Энтони Блинкен выразил серьезную обеспокоенность поддержкой КНР российского ОПК.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в субботу во время встречи с главой МИД Китая Ваном И предупредил их о мерах со стороны США в случае продолжения поддержки Пекином оборонно-промышленного комплекса РФ, сообщает Государственный департамент США.

"Секретарь вновь выразил серьезную обеспокоенность поддержкой КНР российской оборонно-промышленной базы и ясно дал понять, что если КНР не предпримет действий для устранения этой угрозы европейской безопасности, Соединенные Штаты продолжат принимать соответствующие меры для этого", - говорится в тексте релиза на сайте Госдепа.

Госсекретарь отметил важность поддержания мира и стабильности через Тайваньский пролив. Блинкен выразил обеспокоенность дестабилизирующими действиями КНР в Южно-Китайском море и подтвердил поддержку США свободы судоходства и пролетов, а также мирного разрешения споров в соответствии с международным правом.

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В свою очередь в Китае заявили о том, что продолжат оказывать содействие началу переговоров между Украиной и страной-агрессором РФ.

Об этом глава министерства иностранных дел КНР Вань И заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Лаосе.

"Он (Китай, - ред.) будет продолжать настойчиво убеждать и продвигать мирные переговоры", - сказал китайский дипломат.

Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 год. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программе в Иране, пишет Википедия.

Ранее в Евросоюзе выдвинули два требования Китаю по войне России против Украины. Поддержка Китаем развязанной Россией войны с Украиной негативно влияет на отношения Пекина и Брюсселя, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Напомним, в своем коммюнике по итогам саммита в Мадриде НАТО назвало Китай решающим фактором российско-украинской войны. Альянс призвал Пекин прекратить материальную и политическую поддержку Москвы.

Как сообщалось ранее, Китай не будет стоять на стороне России, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В то же время Пекин не будет поддерживать Киев. Китайское государство будет отстаивать только свои интересы, полагает дипломат.

/ Инфографика: Главред

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