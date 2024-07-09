Китай отличился "пустой" реакцией на удар России по Охматдету

Представитель МИД Китая не смог прямо ответить на вопрос журналистов, будет ли от Пекина какая-то реакция по поводу террористического удара РФ по Охматдету.
На вопрос журналистов, осуждает ли Китай атаку и выражает ли соболезнования родственникам погибших, в МИД от ответа уклонились.
Представитель министерства только заявил, что Пекин советует Украине и России "ответственно содействовать охлаждению ситуации" и работать над скорейшим прекращением огня.
"Всем сторонам следует проявлять спокойствие и сдержанность и избегать действий, которые могут еще больше обострить ситуацию", — говорится на сайте китайского МИД.
Удар по Украине 8 июля - главное
Вчера ночью и днем Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Россия выпустила 38 ракет, из них 30 удалось сбить Силам обороны.
В результате уже утренней атаки ракетами было повреждено, в частности, здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет в Киеве.
Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе.
Есть прилеты по энергетическим объектам столицы.
По подсчетам спасателей, во время массированной атаки России погибли десятки людей, еще десятки пострадали.
Что такое детская больница "Охматдет"
Многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине, которую россияне атаковали крылатыми ракетами 8 июля.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Орбан поплатится за "шоу" с Путиным: в ЕС готовят радикальный шаг - СМИ
- Сразу две страны: Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО
- "Хорошая русская" Латынина предложила обстреливать Украину ночью - меньше жертв
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред