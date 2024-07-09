Китай отличился "пустой" реакцией на удар России по Охматдету

Пекин даже не высказал соболезнования родственникам погибших.

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Китай снова фактически поддержал Россию / Коллаж Главреда. Фото: fmprc.gov.cn, ГСЧС

Представитель МИД Китая не смог прямо ответить на вопрос журналистов, будет ли от Пекина какая-то реакция по поводу террористического удара РФ по Охматдету.

На вопрос журналистов, осуждает ли Китай атаку и выражает ли соболезнования родственникам погибших, в МИД от ответа уклонились.

Представитель министерства только заявил, что Пекин советует Украине и России "ответственно содействовать охлаждению ситуации" и работать над скорейшим прекращением огня.

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"Всем сторонам следует проявлять спокойствие и сдержанность и избегать действий, которые могут еще больше обострить ситуацию", — говорится на сайте китайского МИД.

Удар по Украине 8 июля - главное

Вчера ночью и днем Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Россия выпустила 38 ракет, из них 30 удалось сбить Силам обороны.

В результате уже утренней атаки ракетами было повреждено, в частности, здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет в Киеве.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе.

Есть прилеты по энергетическим объектам столицы.

По подсчетам спасателей, во время массированной атаки России погибли десятки людей, еще десятки пострадали.

Что такое детская больница "Охматдет" Многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине, которую россияне атаковали крылатыми ракетами 8 июля.

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