Повторный удар по Киеву: РФ атаковала роддом ракетами, есть жертвы и раненые

В результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра.

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РФ нанесла повторный удар по Киеву / t.me/dsns_telegram

Страна-оккупант РФ нанесла новый удар по Киеву в понедельник, 8 июля. В результате есть погибшие и раненые.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram Киевской городской военной администрации.

В результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра, отмечается в сообщении.

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"Предварительно, 4 погибших, еще 3 травмированы. Частичное разрушение здания. Продолжается разбор завалов и поиск людей", - добавили в КГВА.

Как уточнили в ГСЧС, российские оккупанты нанесли повторный удар по Киеву.

"Предварительно падение обломков зафиксировано в Днепровском районе. Частичное разрушение здания медицинского центра. Известно о 4 погибших и 3 травмированных. Информация уточняется", - отметили в КГВА.

Российский удар по больнице в Киеве подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Снова удар россиян по медицинскому центру во время повторного обстрела Киева", - написал он в Telegram.

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, РФ ударила ракетами по одному из роддомов Киева.

Что такое Охматдет Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине. В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Как сообщалось, в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу известно о десятках раненых, кроме того, по данным Совета обороны города, предварительно - 10 погибших.

Президент Владимир Зеленский написал, что детская больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы. Президент отметил, что РФ должна ответить за свои преступления.

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