Под завалами много людей: Зеленский об атаке РФ по детской больнице Охматдет

Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

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Удар по Охматдету / Коллаж Главред, фото t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 8 июля, Россия запустила по Украине более 40 ракет. Многие удары пришлись по Киеву, Днепру и Кривому Рогу. Удар пришелся по детской больнице "Охматдет".

"Детская больница "Охматдет" в Киеве. Одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно ДЕТСКАЯ больница. "Охматдет" спас и вернул здоровье тысячам детей", - написал президент Украины Владимир Зеленский.

Под завалами больницы Охматдет люди

"Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди", - написал президент.

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Президент отметил, что РФ должна ответить за свои преступления.

"Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает", - заявил президент.

Смотрите видео разбора завалов в Охматдете

Люди разбирают завалы в Охматдете

Министр МВД Игорь Клименко рассказал о ситуации в Охмадете. По его словам, одного человека спасли.

"Самые важные - первые три часа с момента завала, тогда есть шанс спасти людей. Пока разбирают руками, но подъехала уже тяжелая техника", - отметил он с места удара.

Министр Клименко об ударе по Охматдету / скриншот

Смотрите видео о том, что сказал Клименко об ударе по Охматдету

Ударили по отделению, где дети получали диализ

Как сообщил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, удар по Охматдету пришелся на корпус, где дети получали диализ.

"Жертвы есть, к сожалению" - заявил глава МОЗ.

Министр Ляшко об ударе по Охматдету / скриншот

Ракетный удар по Украине 8 июля - что известно об ударе по "Охматдету"

Утром 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице в Киеве, о чем сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Из-за массированной ракетной атаки по территории Украины во всех регионах была объявлена воздушная тревога. По данным КГВА, в Киевской области раздались взрывы, и работали силы ПВО.

Кроме того, воздушные силы ВСУ сообщали о запуске баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма, а также был зафиксирован взлет российского МиГ 31-К с территории РФ.

Что такое Охматдет Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине. В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

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