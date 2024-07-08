В Киеве и области - мощные взрывы: первые подробности ракетного удара РФ по Украине

Утром в понедельник, 8 июля, по всей Украине объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ наносит по стране ракетный удар. В Киевской области звучат взрывы.
В Киевской области работаю силы ПВО.
"Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", - сообщили в Киевской областной военной администрации.
Украинцев призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не выкладывать в Сеть работу защитников украинского неба.
"Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - добавили в КОВА.
Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил, что в пригороде столицы работают силы ПВО.
Воздушные силы ВСУ в 10:21 призвали киеявлян пройти в укрытие.
Мониторинговые каналы пишут о запуске ракеты "Кинжал" в сторону столицы.
В 10:30 Кличко подтвердил взрывы в Киеве. Все детали мэр пообещал рассказать позже.
В 10:36 Кличко сообщил о вызове медиков в Соломенский район.
Мониторинговые каналы пишут, что летевшие на запад ракеты развернулись на 180 градусов и летят в направлении Киевщины.
"На Севере две группы КР Х-101 с востока и запада на Киев", - пишет monitor в 10:39.
10:42 В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы.
"Оперативные службы следуют на место. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - сообщили в Киевской городской военной администрации.
10:48 В КОВА уточнили: "В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно есть возгорание. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется".
10:54 Мэр Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе.
11:03 В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в шести районах города - Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.
В КМВА сообщили предварительные данные:
- в Соломенском районе есть повреждение офисного здания;
- в Голосеевском – обломки упали возле жилого дома;
- в Днепровском пылают обломки в жилой застройке;
- в Дарницком районе поврежден частный дом;
- в Деснянском районе возгорание дома.
"На местах происшествий работают все оперативные службы. Сейчас известно об одной пострадавшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
11:05 По словам мэра Кличко, на данный момент известно о трех пострадавших. Один из них госпитализирован. Двум – оказали помощь на месте.
"Проверяем информацию об одном погибшем", - написал он.
11:10 Как сообщил мэр Кличко, известно о попадании в одно из помещений детского медицинского учреждения.
Массированный ракетный удар по Украине 8 июля
Утром 8 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, на территории РФ отмечен взлет российского МиГ 31-К.
По данным мониторинговых каналов, шесть российских бортов Ту-95 пустили из Каспия по Украине крылатые ракеты Х-101.
В ночь на 8 июля страна-агрессор Россия также запустила ракеты в сторону Украины, что повлекло объявление воздушной тревоги по всей стране, включая Киев.
Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что что в ночь на 8 июля оккупанты ударили по территории Украины с помощью ракет воздушного и наземного базирования: четырьмя ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".
"По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 3 крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях", - написал он.
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