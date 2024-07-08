В Киеве и области - мощные взрывы: первые подробности ракетного удара РФ по Украине

РФ наносит по стране ракетный удар. В Киеве и области звучат взрывы.

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РФ наносит по Украине массированный ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, t.me/alarmukraine

Утром в понедельник, 8 июля, по всей Украине объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ наносит по стране ракетный удар. В Киевской области звучат взрывы.

В Киевской области работаю силы ПВО.

"Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", - сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Украинцев призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не выкладывать в Сеть работу защитников украинского неба.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - добавили в КОВА.

Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил, что в пригороде столицы работают силы ПВО.

Воздушные силы ВСУ в 10:21 призвали киеявлян пройти в укрытие.

Мониторинговые каналы пишут о запуске ракеты "Кинжал" в сторону столицы.

В 10:30 Кличко подтвердил взрывы в Киеве. Все детали мэр пообещал рассказать позже.

В 10:36 Кличко сообщил о вызове медиков в Соломенский район.

Мониторинговые каналы пишут, что летевшие на запад ракеты развернулись на 180 градусов и летят в направлении Киевщины.

"На Севере две группы КР Х-101 с востока и запада на Киев", - пишет monitor в 10:39.

10:42 В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы.

"Оперативные службы следуют на место. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - сообщили в Киевской городской военной администрации.

10:48 В КОВА уточнили: "В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно есть возгорание. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется".

10:54 Мэр Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе.

11:03 В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в шести районах города - Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.

В КМВА сообщили предварительные данные:

в Соломенском районе есть повреждение офисного здания;

в Голосеевском – обломки упали возле жилого дома;

в Днепровском пылают обломки в жилой застройке;

в Дарницком районе поврежден частный дом;

в Деснянском районе возгорание дома.

"На местах происшествий работают все оперативные службы. Сейчас известно об одной пострадавшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

11:05 По словам мэра Кличко, на данный момент известно о трех пострадавших. Один из них госпитализирован. Двум – оказали помощь на месте.

"Проверяем информацию об одном погибшем", - написал он.

11:10 Как сообщил мэр Кличко, известно о попадании в одно из помещений детского медицинского учреждения.

Массированный ракетный удар по Украине 8 июля

Утром 8 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, на территории РФ отмечен взлет российского МиГ 31-К.

По данным мониторинговых каналов, шесть российских бортов Ту-95 пустили из Каспия по Украине крылатые ракеты Х-101.

В ночь на 8 июля страна-агрессор Россия также запустила ракеты в сторону Украины, что повлекло объявление воздушной тревоги по всей стране, включая Киев.

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что что в ночь на 8 июля оккупанты ударили по территории Украины с помощью ракет воздушного и наземного базирования: четырьмя ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

"По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 3 крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях", - написал он.

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