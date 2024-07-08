Десятки раненых, есть жертвы: РФ ударила ракетами по Украине - ситуация в регионах

Страна-агрессор Россия днем, 8 июля, нанесла массированный комбинированный ракетный удар по территории Украины. В результате ракетной атаки известно о погибших и раненых. О последствиях удара по Кривому Рогу сообщил в своем Телеграмм-канале председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, в городе зафиксировано сразу несколько попаданий, в частности, по админзданию одного из промышленных предприятий города.
Николаевский Ванек", в результате российского обстрела зафиксированы повреждения жилых домов в Кривом Роге.
"Продолжается ликвидация последствий. Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых. Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.видео дня
"В Кривом Роге и в Криворожском районе также есть разрушения различных объектов, в том числе жилых домов. Есть информация о пострадавших и погибших", - говорится в сообщении.
Кроме того, мэр Днепра Борис Филатов в своем Facebook отметил, что российские оккупанты нанесли удар по жилому дому и СТО в Днепре.
"Жилой дом и СТО, это как? Подробности ждем от ОВА", - написал он.
Также, страна-агрессор Россия ударила ракетами по Покровску в Донецкой области. Начальник областной военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин отметил, что в результате атаки известно о 3-х погибших.
"Покровская община стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне осуществили сегодня утром по всей стране. Сейчас есть информация о попадании в предприятие - именно на его территории погибли трое мужчин. Под огнем оказались и другие общины Донецкой области - информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала", - написал он.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Ракетный удар по Украине 8 июля - что известно об ударе по "Охматдету"
Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице в Киеве, о чем сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Из-за массированной ракетной атаки по территории Украины во всех регионах была объявлена воздушная тревога. По данным КГВА, в Киевской области раздались взрывы, и работали силы ПВО.
Кроме того, воздушные силы ВСУ сообщали о запуске баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма, а также был зафиксирован взлет российского МиГ 31-К с территории РФ.
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