УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Южная Корея может поддержать поставки оружия в Украину: названы главные условия

Мария Николишин
8 июля 2024, 10:49
51
Отношения между Южной Кореей и РФ испортились после того, как Москва получила партии баллистических ракет и артиллерии из Пхеньяна для войны против Украины.
Южная Корея может поддержать поставки оружия в Украину: названы главные условия
Южная Корея может поддержать поставки оружия в Украину / коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, pixabay.com

Сеул примет решение о поддержке Украины оружием на основе того, как будет действовать новый военный пакт между Москвой и Пхеньяном. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в интервью Reuters.

Когда его спросили, позволит ли он поставки оружия Украине, Юн сказал, что Южная Корея будет следить за "уровнем и содержанием военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей".

Это будет включать такие области, как торговля оружием, передача военных технологий и помощь стратегическими материалами, добавил он.

видео дня

Юн заявил, что обсудит с лидерами НАТО явную угрозу, которую Северная Корея представляет для Европы, углубляя военные связи с Россией, предупредив, что Москве придется выбирать между двумя Кореями, в которых лежат её истинные интересы.

"Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей является явной угрозой и серьезным вызовом миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе", - сказал он.

Отношения между Южной Кореей и Россией испортились после того, как Москва получила партии баллистических ракет и артиллерии из Пхеньяна для войны против Украины.

Южная Корея выразила протест, когда Путин посетил Пхеньян в июне и подписал с лидером Ким Чен Ыном договор, предусматривающий взаимную оборону.

Южная Корея может поддержать поставки оружия в Украину: названы главные условия
Северная и Южная Корея / Инфографика: Главред

Чем особенна Южная Корея?

Южная Корея - индустриально и технологически развитое государство на Корейском полуострове. Население - 51 966 948 человек.

Объем ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным на 2018 год, составил более 2 триллионов долларов США, пишет Википедия.

Южная Корея - один из ведущих экспортеров автомобилей, электроники, культурного контента, вещательных программ и видеоигр.

Это один из "Азиатских тигров" - государств Азии (среди которых Сингапур, Гонконг и Тайвань), которые демонстрировали очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до 1990-х годов.

Помощь Украине от Южной Кореи - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Южная Корея рассмотрит вопрос поставки вооружений Украине после того, как Россия и Северная Корея подписали соглашение о взаимной обороне в случае войны.

Южная Корея не будет иметь никаких ограничений по помощи Украине, если агрессор Россия передаст Северной Корее высокоточное оружие. Об этом заявил глава управления национальной безопасности администрации президента ЮК Чан Хо Чжин.

Известно, что Южная Корея может передать Украине модернизированные зенитные ракетные системы противовоздушной обороны Patriot, корейские системы ПВО, а также американские комплексы противоракетной обороны THAAD.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Южная Корея военная помощь война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ нанесла ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве: что известно

РФ нанесла ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве: что известно

11:28 Украина
В Украине изменили графики на 8 июля: когда ждать отключений электроэнергии

В Украине изменили графики на 8 июля: когда ждать отключений электроэнергии

11:23 Украина
Орбан встретился с Си Цзиньпином и назвал "условие мира" в Украине

Орбан встретился с Си Цзиньпином и назвал "условие мира" в Украине

10:34 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 июля: Девам - встреча, Рыба - трудности 11997

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 июля: Девам - встреча, Рыба - трудности

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы 7258

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы

Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как оформить и кто имеет право 4095

Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как оформить и кто имеет право

Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правило 3510

Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правило

Последние новости

11:28

РФ нанесла ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве: что известно

11:27

Останутся ли в Украине всемирно известные квадратные арбузы - решится сегодня

11:23

В Украине изменили графики на 8 июля: когда ждать отключений электроэнергии

11:02

Китайский гороскоп на завтра 9 июля: Тиграм - лечение, Быкам - афера с деньгами

10:49

Южная Корея может поддержать поставки оружия в Украину: названы главные условия

Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в УкраинуДесятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину
10:34

Орбан встретился с Си Цзиньпином и назвал "условие мира" в Украине

10:25

Что делать, если на телефоне не работает мобильный интернет во время отключений света

10:21

В Киеве и области - мощные взрывы: первые подробности ракетного удара РФ по Украине

10:10

В Украине вырастут тарифы на воду: каких городов коснется и сколько придется платить

Реклама
10:02

Как победа Путина может повлиять на мир: Столтенберг удивил заявлением

10:01

Массированный ракетный удар по Украине 8 июля: в регионах прозвучали первые взрывы

09:49

Появились фотографии беременной Марго Робби - СМИ

09:23

ВСУ нашли способ ослабить давление РФ на украинскую ПВО: в ISW раскрыли детали

09:12

Украина может сорвать наступление армии РФ по фронту: в США назвали главное условие

09:05

"Сядет на стакан": российский композитор рассказал, что путинистка Валерия начала выпивать

08:57

Гороскоп на завтра 9 июля: Козерогов покинет удача, Девам - стресс

08:17

Угроза повторного ракетного удара по Украине: РФ подняла в воздух несколько Ту-95

08:00

"Все эти 40 дней": дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь и показала портрет матери

07:52

Беспорядки, поджоги и столкновения с полицией: что происходит во Франции после выборов

06:51

"Мирная миссия 3.0": Орбан прибыл в Пекин

Реклама
06:33

Сладкая цель Орбана, идущего по пути Путинамнение

04:30

Угадают лишь единицы: надо найти бобра среди множества капибар за 5 секунд

03:32

Уничтожение ПВО может довести РФ до критической точки и защитить F-16 над Украиной

03:03

"Вопрос КАБов будет снят": назван эффективный метод противодействия авиации РФ

02:52

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы

02:32

Почему свет выключают даже ночью: появилось объяснение

01:30

63-летний Эдди Мерфи распланировал собственные похороны - подробностиВидео

07 июля, воскресенье
23:18

Парламентские выборы во Франции: экзитполы дали неожиданные результаты

23:00

В Луцке бросили гранату в толпу людей: в результате взрыва есть пострадавшие - что известноФотоВидео

22:48

Мобилизация в Украине: в Минобороны озвучили, сколько человек обновили данные

21:44

Демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов поскорее - СМИ

21:37

Украина получит огромный пакет военной помощи от Британии: что в него войдет

21:08

Рекорд Ярославы Магучих: комментатор на радостях сломал гарнитуру

21:04

Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правилоВидео

20:00

Как братские Россия и Талибан готовят новую войнумнение

20:00

Маричка Падалко раскрыла новую должность мужа-военного

19:47

Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как оформить и кто имеет право

19:21

Нидерланды передадут Украине еще 1 систему "Patriot" и не только: что известно

19:12

"Это просто адская боль": жена Виктора Павлика в слезах рассказала про травму

18:54

СБУ ночью провела рейд по нефтебазам РФ в Краснодарском крае: детали

Реклама
18:29

Ярослава Магучих побила продержавшийся почти 40 лет мировой рекорд в прыжках в высоту

18:17

Часов со светом станет меньше: графики отключения электроэнергии на 8 июля

18:10

Жениха хотела: юная невеста путиниста Лепса разоткровенничалась об их романе

17:52

Орбан попал в еще один дипломатический скандал

17:37

"Психанула": Даша Астафьева удивила сменой имиджа

17:36

Только не в холодильнике: где лучше всего хранить огурцы, чтобы они не сморщилисьВидео

17:20

В оккупированном Мелитополе после взрывов горит аэродром: что произошло

17:00

Как сделать клей из подручных средств: простые советы помогут по хозяйству

16:55

"Догорает в украинской степи": ВСУ сбили российскую "птичку" на ключевом направлении

16:28

Уничтожили более 80 тысяч оккупантов: в ВСУ назвали самые горячие участки фронта

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять