Южная Корея может поддержать поставки оружия в Украину: названы главные условия

Отношения между Южной Кореей и РФ испортились после того, как Москва получила партии баллистических ракет и артиллерии из Пхеньяна для войны против Украины.

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Южная Корея может поддержать поставки оружия в Украину / коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, pixabay.com

Сеул примет решение о поддержке Украины оружием на основе того, как будет действовать новый военный пакт между Москвой и Пхеньяном. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в интервью Reuters.

Когда его спросили, позволит ли он поставки оружия Украине, Юн сказал, что Южная Корея будет следить за "уровнем и содержанием военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей".

Это будет включать такие области, как торговля оружием, передача военных технологий и помощь стратегическими материалами, добавил он.

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Юн заявил, что обсудит с лидерами НАТО явную угрозу, которую Северная Корея представляет для Европы, углубляя военные связи с Россией, предупредив, что Москве придется выбирать между двумя Кореями, в которых лежат её истинные интересы.

"Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей является явной угрозой и серьезным вызовом миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе", - сказал он.

Отношения между Южной Кореей и Россией испортились после того, как Москва получила партии баллистических ракет и артиллерии из Пхеньяна для войны против Украины.

Южная Корея выразила протест, когда Путин посетил Пхеньян в июне и подписал с лидером Ким Чен Ыном договор, предусматривающий взаимную оборону.

Северная и Южная Корея / Инфографика: Главред

Чем особенна Южная Корея? Южная Корея - индустриально и технологически развитое государство на Корейском полуострове. Население - 51 966 948 человек. Объем ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным на 2018 год, составил более 2 триллионов долларов США, пишет Википедия. Южная Корея - один из ведущих экспортеров автомобилей, электроники, культурного контента, вещательных программ и видеоигр. Это один из "Азиатских тигров" - государств Азии (среди которых Сингапур, Гонконг и Тайвань), которые демонстрировали очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до 1990-х годов.

Помощь Украине от Южной Кореи - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Южная Корея рассмотрит вопрос поставки вооружений Украине после того, как Россия и Северная Корея подписали соглашение о взаимной обороне в случае войны.

Южная Корея не будет иметь никаких ограничений по помощи Украине, если агрессор Россия передаст Северной Корее высокоточное оружие. Об этом заявил глава управления национальной безопасности администрации президента ЮК Чан Хо Чжин.

Известно, что Южная Корея может передать Украине модернизированные зенитные ракетные системы противовоздушной обороны Patriot, корейские системы ПВО, а также американские комплексы противоракетной обороны THAAD.

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