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Пакт Путина и Ким Чен Ына: мощный союзник США рассмотрит поставки оружия Украине

Андрей Ганчук
20 июня 2024, 14:18
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Официальный Сеул осудил соглашение между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном и предупредил страну-агрессора Россию о грядущем ухудшении отношений.
Путин, Ким, Южная Корея
Южная Корея может поставить вооружения Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Южная Корея рассмотрит вопрос поставок вооружений Украине после того, как Россия и Северная Корея подписали соглашение о взаимной обороне в случае войны.

Как сообщает Yonhap News, Сеул осудил соглашение Путина и Ким Чен Ына и отметил, что такие договоренности нарушают санкции ООН.

"Правительство четко подчеркивает, что любое сотрудничество, которое прямо или косвенно помогает Северной Корее увеличить свою военную мощь, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и подлежит мониторингу и санкциям со стороны международного сообщества", - указано в заявлении канцелярии президента Южной Кореи.

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Кроме того, в сообщении отмечено, что договоренности Москвы и Пхеньяна ухудшат отношения России и Южной Кореи.

Подчеркивается, что Южная Корея остается одной из стран, которые не поставляют Украине вооружения напрямую по причине ограничений в законодательной сфере.

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В чем разница между Южной Кореей и Северной Кореей / Инфографика: Главред

Чем особенна Южная Корея?

Южная Корея – индустриально и технологически развитое государство на Корейском полуострове. Население - 51 966 948 человек.

Объем ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным на 2018 год, составил более 2 триллионов долларов США, пишет Википедия.

Южная Корея – один из ведущих экспортеров автомобилей, электроники, культурного контента, вещательных программ и видеоигр.

Это один из "Азиатских тигров" – государств Азии (среди которых Сингапур, Гонконг и Тайвань), которые демонстрировали очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до 1990-х годов.

Визит Путина в Северную Корею – о чем договорились Пхеньян и Москва:

Глава Кремля Владимир Путин 18-19 июня находился с визитом в Северной Корее. Там он провел встречу с местным диктатором Ким Чен Ыном. Стороны возобновили соглашение времен Холодной войны, согласно которому они будут оказывать друг другу военную поддержку в случае нападения на территории стран.

В Белом доме заявили, что РФ собирает коалицию стран, среди которых Северная Корея, Иран, Сирия и частично Китай. Впрочем, как полагают в администрации Байдена, подобная "коалиция" несравнима с альянсом стран, которые поддерживают Украину.

Путин создает видимость того, что Украину поддерживает якобы только Запад, а остальные страны, дескать, за Россию, отметили аналитики американского Института изучения войны. Кремль восстанавливает отношения со странами, с которыми в прошлом сотрудничал СССР.

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Южная Корея Северная Корея Ким Чен Ын Владимир Путин военная помощь
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