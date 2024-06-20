"Коалиция" против НАТО и Запада: в США раскрыли новые планы Путина

Агрессор Россия пытается восстановить связи со странами, у которых были "теплые отношения" с Советским Союзом, отметили американские аналитики.

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Путин пытается противопоставить незападный мир НАТО и Украине - ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Глава Кремля Владимир Путин пытается сформировать так называемую коалицию стран, чтобы противопоставить их НАТО. Он создает иллюзию того, что, кроме Запада, в войне против Украины остальной мир якобы стоит за Россией. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что Путин пытается использовать историческую память, чтобы создать положительные отношения с теми странами, с которыми сотрудничал СССР.

Кроме того, Москва пытается представить ситуацию так, якобы весь остальной незападный мир в войне РФ против Украины поддерживает россиян.

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Эксперты пришли к выводу, что российский диктатор стремится сформировать коалицию стран, которую он мог бы попытаться представить как реальную альтернативу НАТО. Также он пытается создать иллюзию, что западные страны единственные сторонники Украины, а остальной мир стоит за Россию.

"Путин, вероятно, намерен использовать историческую память о позитивных отношениях с Советским Союзом и предыдущую помощь другим государствам для создания коалиции стран, которую он мог бы попытаться представить как реальную альтернативу НАТО и поддержать информационные операции Кремля, пытающегося ошибочно представить западные страны" как единственных сторонников Украины, в то время как остальной мир стоит за Россией", — добавили в ISW.

Визит Путина в КНДР – главные новости по теме:

Кремлевский руководитель Владимир Путин 18-19 июня был с визитом в Северной Корее. Там он встретился с местным диктатором Ким Чен Ыном. Глава КНДР заявил, что намерен расширять сотрудничество с Москвой и поддерживает РФ в развязанной против Украины войне.

Кто такой Ким Чен Ын Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.

Россия собирает коалицию стран, среди которых КНДР, Иран, Сирия и частично Китай, сказали в Белом доме. В Вашингтоне отметили, что такая коалиция несравнима с поддержкой Украины в рамках Раммштайна и формате Саммита мира.

Далее Путин отправился с визитом во Вьетнам. Журналисты Reuters написали, что он "похвалил" позицию страны, которая отказалась критиковать Россию за нападение на Украину. Путин собрался во Вьетнаме обсуждать партнерство с Москвой.

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