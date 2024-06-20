Путин снова раскудахтался: нес чепуху про переговоры, Харьков и Южную Корею

Диктатор дал понять, что не готов ни к каким настоящим мирным переговорам, но делает видимость.

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Путин снова сделал ряд странных заявлений / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ГСЧС

Российский диктатор Владимир Путин снова начал выпрашивать переговоры с Украиной (естественно, на условиях Кремля) во время своего визита во Вьетнам, 20 июня. Но как всегда сделал ряд противоречащих друг другу заявлений, в конечном итоге пригрозив Западу "идти до конца".

Россия никогда не отказывалась от переговоров, но в Украине будет "идти до конца"

РФ в переговорном процессе с Украиной будет исходить из текущей ситуации, заявил Путин. Он добавил, что Россия, мол, "никогда от переговоров не отказывалась".

Затем Путин начал говорить совершенно обратное.

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"Они (Запад и Украина, - Главред) постоянно повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся. Но в то же время говорят о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя", - сказал бункерный диктатор.

Он добавил, что стратегическое поражение для России означает "прекращение государственности".

"Это означает прекращение ее государственности, тысячелетней истории Российского государства. Я думаю, что это всем понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам боятся? Не лучше ли тогда идти до конца?!" - возмутился нелегитимный глава страны-агрессора.

Путин проистерил, мол, вывод оккупационных войск с территории Украины "никогда не случится".

Путину Харьков якобы не нужен, но выметаться с Харьковщины он тоже не собирается

И здесь Путин не отличился здравым умом. Сперва он начал лепетать что-то про то, что у России "нет цели подходить к Харькову".

Затем уточнил, что "попытки Киева выдавить ВС РФ из-под Харькова любой ценой дорого ему обойдутся".

Заявление Путина о "мире" с Украиной - смотрите видео:

О Южной Кореи - все дошло до угроз

Диктатор также начал оправдываться, мол, заключенный договор с КНДР "не представляет для Южной Кореи повода для беспокойства в сфере безопасности".

Москва якобы будет поддерживать оружием Пхеньян только в случае агрессии "против" КНДР.

В этом же выступлении Путин сказал, что любая военная поддержка Южной Кореей Украины чревата "серьезным ответом".

Путин в КНДР - что следует знать Глава Кремля Владимир Путин 18-19 июня 2024 года побывал с визитом в Северной Корее. Там он провел встречу с местным диктатором Ким Чен Ыном. Стороны возобновили соглашение времен Холодной войны, согласно которому они будут оказывать друг другу военную поддержку в случае нападения на территории стран. В Белом доме заявили, что РФ собирает коалицию стран, среди которых Северная Корея, Иран, Сирия и частично Китай. Впрочем, как полагают в администрации Байдена, подобная "коалиция" несравнима с альянсом стран, которые поддерживают Украину. Путин создает видимость того, что Украину поддерживает якобы только Запад, а остальные страны - за Россию, отметили аналитики американского Института изучения войны. Кремль восстанавливает отношения со странами, с которыми в прошлом сотрудничал СССР.

Россия не желает идти на уступки - главное

На фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии, в котором Россия не участвует, обиженный Путин выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе из тех районов, которые Россия ни разу не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

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