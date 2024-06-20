УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин снова раскудахтался: нес чепуху про переговоры, Харьков и Южную Корею

Яна Ставская
20 июня 2024, 20:42
220
Диктатор дал понять, что не готов ни к каким настоящим мирным переговорам, но делает видимость.
Путин снова раскудахтался: нес чепуху про переговоры, Харьков и Южную Корею
Путин снова сделал ряд странных заявлений / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ГСЧС

Российский диктатор Владимир Путин снова начал выпрашивать переговоры с Украиной (естественно, на условиях Кремля) во время своего визита во Вьетнам, 20 июня. Но как всегда сделал ряд противоречащих друг другу заявлений, в конечном итоге пригрозив Западу "идти до конца".

Россия никогда не отказывалась от переговоров, но в Украине будет "идти до конца"

РФ в переговорном процессе с Украиной будет исходить из текущей ситуации, заявил Путин. Он добавил, что Россия, мол, "никогда от переговоров не отказывалась".

Затем Путин начал говорить совершенно обратное.

видео дня

"Они (Запад и Украина, - Главред) постоянно повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся. Но в то же время говорят о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя", - сказал бункерный диктатор.

Он добавил, что стратегическое поражение для России означает "прекращение государственности".

"Это означает прекращение ее государственности, тысячелетней истории Российского государства. Я думаю, что это всем понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам боятся? Не лучше ли тогда идти до конца?!" - возмутился нелегитимный глава страны-агрессора.

Путин проистерил, мол, вывод оккупационных войск с территории Украины "никогда не случится".

Путину Харьков якобы не нужен, но выметаться с Харьковщины он тоже не собирается

И здесь Путин не отличился здравым умом. Сперва он начал лепетать что-то про то, что у России "нет цели подходить к Харькову".

Затем уточнил, что "попытки Киева выдавить ВС РФ из-под Харькова любой ценой дорого ему обойдутся".

Заявление Путина о "мире" с Украиной - смотрите видео:

О Южной Кореи - все дошло до угроз

Диктатор также начал оправдываться, мол, заключенный договор с КНДР "не представляет для Южной Кореи повода для беспокойства в сфере безопасности".

Москва якобы будет поддерживать оружием Пхеньян только в случае агрессии "против" КНДР.

В этом же выступлении Путин сказал, что любая военная поддержка Южной Кореей Украины чревата "серьезным ответом".

Путин в КНДР - что следует знать

Глава Кремля Владимир Путин 18-19 июня 2024 года побывал с визитом в Северной Корее. Там он провел встречу с местным диктатором Ким Чен Ыном. Стороны возобновили соглашение времен Холодной войны, согласно которому они будут оказывать друг другу военную поддержку в случае нападения на территории стран.

В Белом доме заявили, что РФ собирает коалицию стран, среди которых Северная Корея, Иран, Сирия и частично Китай. Впрочем, как полагают в администрации Байдена, подобная "коалиция" несравнима с альянсом стран, которые поддерживают Украину.

Путин создает видимость того, что Украину поддерживает якобы только Запад, а остальные страны - за Россию, отметили аналитики американского Института изучения войны. Кремль восстанавливает отношения со странами, с которыми в прошлом сотрудничал СССР.

Россия не желает идти на уступки - главное

На фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии, в котором Россия не участвует, обиженный Путин выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе из тех районов, которые Россия ни разу не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости Харькова Южная Корея новости КНДР Харьковская область Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Солнечные батареи станут обязательными: Зеленский провел важное заседание Ставки

Солнечные батареи станут обязательными: Зеленский провел важное заседание Ставки

21:32 Украина
Путин снова раскудахтался: нес чепуху про переговоры, Харьков и Южную Корею

Путин снова раскудахтался: нес чепуху про переговоры, Харьков и Южную Корею

20:42 Украина
Белый дом будет отдавать Украине все новые Patriot вместе с ракетами - заявление

Белый дом будет отдавать Украине все новые Patriot вместе с ракетами - заявление

19:32 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Буря достигла 7-балльной мощности: Украину накрыл мощный геомагнитный шторм 7701

Буря достигла 7-балльной мощности: Украину накрыл мощный геомагнитный шторм

Меган Маркл отчаянно обратилась к Кейт Миддлтон - что случилось 6309

Меган Маркл отчаянно обратилась к Кейт Миддлтон - что случилось

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз 4752

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз

Годы не пожалели: «Рыжий» из «Иванушек International» сильно распух 3864

Годы не пожалели: "Рыжий" из "Иванушек International" сильно распух

Последние новости

21:32

Солнечные батареи станут обязательными: Зеленский провел важное заседание Ставки

21:29

Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света: действенные методыВидео

20:42

Путин снова раскудахтался: нес чепуху про переговоры, Харьков и Южную КореюВидео

20:39

Умер легендарный актер и звезда "Голодных игр"

20:24

Большинство людей даже не догадываются: какая самая маленькая кость у человека

Запад перестал бояться ядерных угроз Путина – Дмитрий СнегиревЗапад перестал бояться ядерных угроз Путина – Дмитрий Снегирев
19:32

Белый дом будет отдавать Украине все новые Patriot вместе с ракетами - заявление

19:30

Адская жара идет в Украину, но не во все области: где ждать дожди

19:25

Тимочко рассказал, откуда Путин никогда не перебросит солдат в Украину

19:19

Командующий ВВС Нидерландов заинтриговал новостью по F-16 в Украине

Реклама
19:10

Ограничения будут более серьезными: графики отключения света 21 июня

19:10

Вояж Путина в КНДР: что из этого выйдетмнение

18:54

Для чего сыпать соду в стиральную машинку: домохозяйка удивила лайфхаком

18:42

Куда пойдут деньги из новых тарифов на свет: чиновники пояснили, не будет ли еще повышения

18:33

РФ вышла на пик производства ракет: в ГУР ошеломили подробностями

18:26

Могут использовать аэродромы Беларуси: откуда оккупанты готовят атаки Украины

17:59

Армия РФ сунет на 5 направлениях возле Часового Яра: в ВСУ рассказали об авианалетах

17:53

Погром могил "Да Винчи", Петриченко и "Джуса": задержана женщина, кто она

17:51

"Дети гибнут, а вы играете в Микки Мауса": Гросу "получила на орехи" в Сети

17:48

Как избавиться от муравьев на огороде: действенные народные средства за копейкиВидео

17:48

Мир стоит перед ядерной угрозой: Снегирев рассказал о запасном плане ПутинаВидео

Реклама
17:47

Саммит РФ и Китая по заморозке войны: дипломат разнес "мечты Путина"Видео

17:01

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: что нельзя делать 21 июня

16:56

Мудрика подозревают в амурах с россиянкой: Сеть взорвалась слухами

16:49

Россия впервые применила планирующую ФАБ весом в 3 тонны: это может вскрыть линию обороны

16:33

Новые Patriot и мощные системы ПРО: что может передать Украине Южная Корея – СМИ

16:29

Зачем закрутки заворачивают в одеяло: секрет консервации, который проверен годамиВидео

16:27

Самые эффективные санкции против россиян несут дроны СБУ - эксперт

16:19

"Оккупантов там отбросили": ситуация на Харьковщине складывается в пользу ВСУ

16:16

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз

16:10

4 пары знаков зодиака, которые не могут жить друг без друга

16:09

Евро 2024 Словакия Украина: анонс матча, где смотреть, прогноз букмекеров

16:05

Мужчина нашел жуткие записки в своем доме и опешил, узнав причину их появления

15:56

Украина получит необходимую систему Patriot: Румыния заявила о передаче ПВО

15:55

Почему огурцы собирают по утрам: секрет опытных хозяев

15:53

Женщина 9 месяцев не знала о своей беременности, тест ничего не показал: как так случилось

15:47

Украина может поучаствовать в саммите мира Китая, но при одном условии

15:35

Ольга Фреймут показала своего "секретного" сына

15:30

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 21 июня

15:15

Поставки Patriot для Украины: США ставят на "стоп" все другие контракты – FT

15:10

Что делать с переросшими кабачками: интересные рецепты на любой вкусВидео

Реклама
15:07

"Это конец значительной части поддержки": Франция может уменьшить помощь Украине

14:19

Удары по Крыму и аэродромам в РФ "выбивают" ПВО россиян - британская разведка

14:18

Пакт Путина и Ким Чен Ына: мощный союзник США рассмотрит поставки оружия Украине

14:05

Где хранить зеленые помидоры, чтобы они быстрее покраснели - советы на миллион

13:24

Беглец Влад Яма цинично пошутил на счет окончания войны в Украине - детали

13:21

Путину "перекрывают кислород": ЕС ударит новым пакетом санкций по РФ

13:15

Осудивший нападение России Отар Кушанашвили оказался в реанимации

13:10

Последнее предупреждение Путину: сценарий ответа Запада в случае ядерного удараВидео

12:56

Почему нельзя пить из пластиковых бутылок воду, которая нагрелась: какая в ней опасность

12:46

Авиация РФ на грани истощения: чем это обернется для оккупантов в Крыму

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять