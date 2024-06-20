Новые Patriot и мощные системы ПРО: что может передать Украине Южная Корея – СМИ

Южная Корея ожидает реакции России и будет предпринимать меры, направленные на поставки вооружений Украине, сказал один из представителей Сеула.

https://glavred.info/world/novye-patriot-i-moshchnye-sistemy-pro-chto-mozhet-peredat-ukraine-yuzhnaya-koreya-smi-10574522.html Ссылка скопирована

Украина может получить системы ПРО THAAD / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Южная Корея может передать Украине модернизированные зенитные ракетные системы противовоздушной обороны Patriot, корейские системы ПВО, а также немецкие комплексы противоракетной обороны THAAD.

Как сообщает Yonhap, представитель южнокорейского президента сказал, что Сеул намерен сохранять "стратегическую двусмысленность" в вопросах поставок типов вооружений, которые будут передаваться Украине.

"Конкретные меры будут объявлены позже, и будет интересно посмотреть, как отреагирует Россия, а не раскрывать наши планы заранее", - уточнил чиновник. видео дня

Согласно данным журналистов в правительстве, Украина может получить системы ПВО и ПРО.

Что Южная Корея может передать Украине

MIM-104 Patriot – Республика Корея применяет модернизированные версии таких установок – PAC-2 и PAC-3;

K-SAAM - корейская система ПВО, задача которой – защита от кораблей и угроз с воздуха;

KM-SAM – ЗРС Южной Кореи средней дальности. Разработанные на основе российской 9К37 "Бук";

K30 Biho – зенитный самоходный комплекс ближнего действия. Установка оснащена автоматическими пушками и ракетами калибра 30 мм.

THAAD – система ПВО из США, задача которой – перехват баллистических ракет средней дальности в верхних слоях атмосферы.

Ранее в Южной Корее заявили, что КНДР могла поставить России 5 миллионов тонн боеприпасов. Сеул зафиксировал переправку минимум 10 тысяч контейнеров. Также Пхеньян передал Москве десятки баллистических ракет.

В чем разница между Южной Кореей и Северной Кореей / Инфографика: Главред

Чем особенна Южная Корея? Южная Корея – индустриально и технологически развитое государство на Корейском полуострове. Население - 51 966 948 человек. Объем ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным на 2018 год, составил более 2 триллионов долларов США, пишет Википедия. Южная Корея – один из ведущих экспортеров автомобилей, электроники, культурного контента, вещательных программ и видеоигр. Это один из "Азиатских тигров" – государств Азии (среди которых Сингапур, Гонконг и Тайвань), которые демонстрировали очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до 1990-х годов.

Южная Корея может дать оружие Украине – что об этом известно:

Руководитель Кремля Владимир Путин 18-19 июня был с визитом в КНДР. Там Путин провел встречу с местным диктатором Ким Чен Ыном. Они возобновили соглашение времен Холодной войны, которое предполагает обоюдную военную помощь в случае нападения на страны.

В Южной Корее раскритиковали РФ за сделку с Северной Кореей и заявили, что отношения Сеула и Москвы теперь испортятся. Более того, республика Корея рассматривает возможность поставок вооружений Украине.

"Правительство четко подчеркивает, что любое сотрудничество, которое прямо или косвенно помогает Северной Корее увеличить свою военную мощь, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и подлежит мониторингу и санкциям со стороны международного сообщества", - подчеркнули в заявлении канцелярии президента Южной Кореи.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред