Десятки ракет и до 5 млн снарядов: раскрыты детали сделки Путина и Ким Чен Ына

Северная Корея переправила в Россию контейнеры, которые могут вмещать почти 5 миллионов артиллерийских снарядов. Москва также получила десятки баллистических ракет и передает Пхеньяну технологии для спутников, танков и самолетов. Глава Кремля Владимир Путин во время визита в КНДР на следующей неделе наверняка попросит еще больше "помощи". Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик.
В интервью Bloomberg он рассказал о том, что Сеулом было установлено передвижение как минимум 10 тысяч контейнеров маршрутом из КНДР в Россию. Контейнеры способны перевозить до 4,8 млн артиллерийских снарядов, подобных тем, которые оккупанты применяют в войне против Украины.
"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству в области безопасности с Северной Кореей, особенно в военных поставках, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы, чтобы воспользоваться шансом на победу", - считает Шин.видео дня
Также Шин Вонсик подчеркнул, что КНДР передала РФ десятки баллистических ракет для атак оккупантов на Украину.
Издание Bloomberg
Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
Боеприпасы России от КНДР – главные новости по теме:
В феврале в Главном управлении разведки Минобороны Украины говорили, что КНДР передала России уже 1,5 млн боеприпасов. Впрочем, как сказали в разведке, россияне получили проблемные снаряды 1970-1980-х годов.
Весной южнокорейские СМИ писали, что Северная Корея временно приостановила поставки вооружений РФ морским путем. Журналисты объяснили ситуацию проблемами с логистикой в самой КНДР и отметили, что оружие все еще может доставляться железной дорогой или самолетами.
КНДР передала России снаряды "с подвохом", отметили в ГУР. Половина боеприпасов полувековой давности не годятся для применения в войне или как минимум нуждаются в проверке.
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