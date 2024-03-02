Режим Путина остался без канала поставок боеприпасов от КНДР: СМИ узнали детали

КНДР приостановила поставки оружия агрессору России по одному из путей, однако остаются другие возможности отправки вооружений Москве, пишут журналисты.

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Ким Чен Ын может поставлять Путину боеприпасы по железной дороге и самолетами - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Северная Корея временно приостановила поставки оружия России морским путем. Такая ситуация связана, вероятно, с задержками в производстве и логистике в самой КНДР. Впрочем, оружие может доставляться железной дорогой или самолетами.

В расследовании южнокорейского издания NK Pro говорится о том, что суда РФ, которые перевозят оружие, пока не появляются в северокорейском порту Расон и в порту назначения на Дальнем Востоке России, который называется Дунай.

Согласно данным журналистов, перевозкой боеприпасов из КНДР в Россию занимались четыре судна – Lady R, Angara, Maia-1 и Maria. Они не менее 32 раз были с рейсами в Северной Корее.

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В частности, последнее судно Lady R заходило в порт Расон 4 февраля, а Maia-1 – 12 апреля. С этого периода доставка контейнеров на экспортный причал не фиксировалась.

Спутниковый снимок кораблей России в порту КНДР / NK Pro

Спутниковый снимок кораблей России в порту КНДР / NK Pro

Спутниковый снимок кораблей России в порту КНДР / NK Pro

Контейнеры в последние недели остаются в порту. Они либо пустые, или нет необходимости их доставлять в места назначения в КНДР.

"Возможно, операция остановлена из-за проблем с производством в Северной Корее или других логистических трудностей. Также не стоит исключать возможность, что оружие передается в Россию воздушным или железнодорожным транспортом через общую границу обеих стран", - указано в материале.

Также подчеркивается, что на кораблях в ходе операции с КНДР не была включена автоматическая система идентификации, чтобы их не обнаружили.

Снаряды России от КНДР

Северная Корея передает России ракеты, которыми оккупанты потом атакуют Украину. По данным CNN, эксперты, когда анализировали компоненты таких ракет, пришли к выводу, что большинство компонентов в них западного производства.

КНДР передала Путину 1,5 млн снарядов, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны. Согласно данным ведомства, Пхеньян передал Москве снаряды 1970-1980-х годов, с которыми у россиян могут быть проблемы. Взамен северокорейцы потребовали технологии.

Россия получила от КНДР несколько миллионов боеприпасов, сообщили журналисты Sky News. Москве могли передать более 3 миллионов снарядов калибра 152 миллиметра и еще 500 тысяч снарядов калибра 122 мм.

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