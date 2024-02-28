Россия получила от КНДР несколько миллионов боеприпасов - Sky News

Россия могла получить от Северной Корее миллионы боеприпасов для артиллерии. В РФ было отправлено 6 700 контейнеров со снарядами. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает Sky News.
Сообщается, что в этих контейнерах могло быть более 3 миллионов 152-миллиметровых снарядов, а также 500 тысяч 122-миллиметровых снарядов.
"Это может быть смесь из двух видов снарядов, и можно сказать, что было отправлено не менее нескольких миллионов снарядов", - говорит министр.видео дня
Отмечается, что сотни северокорейских заводов по производству боеприпасов не могут работать на все 100%, так как у них серьезная нехватка сырья и электроэнергии. Их производственные мощности сейчас составляют всего 30%.
Снаряды России от КНДР
Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году говорил, что КНДР уже передала Путину миллион снарядов. Диктатуры вооружают страну-агрессора лучше, чем демократии помогают Киеву. Зеленский призвал исправить ситуацию.
В начале января в The Wall Street Journal написали, что войска РФ получают баллистические ракеты от КНДР. Пхеньян поставляет Москве и пусковые установки.
Северная Корея осенью могла поставить России около миллиона снарядов, отметили в Главном управлении разведки Минобороны. Режим Ким Чен Ына отправил Путину снаряды 122 и 152 мм.
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