Россия получила от КНДР несколько миллионов боеприпасов - Sky News

Северная Корея отправила в Россию 6700 контейнеров с 152-миллиметровыми и 122-миллиметровыми снарядами.

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Северная Корея могла передать РФ более 3 миллионов снарядов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Россия могла получить от Северной Корее миллионы боеприпасов для артиллерии. В РФ было отправлено 6 700 контейнеров со снарядами. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает Sky News.

Сообщается, что в этих контейнерах могло быть более 3 миллионов 152-миллиметровых снарядов, а также 500 тысяч 122-миллиметровых снарядов.

"Это может быть смесь из двух видов снарядов, и можно сказать, что было отправлено не менее нескольких миллионов снарядов", - говорит министр. видео дня

Отмечается, что сотни северокорейских заводов по производству боеприпасов не могут работать на все 100%, так как у них серьезная нехватка сырья и электроэнергии. Их производственные мощности сейчас составляют всего 30%.

Снаряды России от КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году говорил, что КНДР уже передала Путину миллион снарядов. Диктатуры вооружают страну-агрессора лучше, чем демократии помогают Киеву. Зеленский призвал исправить ситуацию.

В начале января в The Wall Street Journal написали, что войска РФ получают баллистические ракеты от КНДР. Пхеньян поставляет Москве и пусковые установки.

Северная Корея осенью могла поставить России около миллиона снарядов, отметили в Главном управлении разведки Минобороны. Режим Ким Чен Ына отправил Путину снаряды 122 и 152 мм.

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