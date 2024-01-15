Сколько ракет и каких типов Россия получила от КНДР - данные ГУР

По данным ГУР, Россия покрывает дефицит боеприпасов собственного производства путем поставок артиллерийских снарядов из Северной Кореи.

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В ГУР назвали количество и типы ракет, которые КНДР передала России / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

В течение осени, Северная Корея активно поставляла боеприпасы в РФ. По оценкам украинской разведки КНДР могла поставить в Россию около миллиона артиллерийских снарядов. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"Основной боеприпас, который поставляется с КНДР - это 122 мм и 152 мм", - уточняет он.

По оценкам Главного управления разведки, речь идет о поставках одного миллиона артиллерийских боеприпасов в Российскую Федерацию.

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"Это как раз тот дефицит, который имеет Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства", - отмечает Скибицкий.

Отвечая на вопрос о возможных поставках КНДР баллистических ракет в Москву и их применении против Украины, представитель Главного управления разведки Украины подчеркнул, что сейчас проводится сбор соответствующей информации.

"Будут подтверждены данные - тогда будем говорить", - сказал напоследок он.

Передача боеприпасов из КНДР в Россию

Напомним, как ранее сообщал Главред, Северная Корея использует территорию Украины для проведения испытаний баллистических ракет, которые могут быть оборудованы ядерными зарядами. Об этом заявил постоянный представитель Северной Кореи в ООН Хван Чжун Кук.

Северная Корея может продавать новые типы тактических управляемых ракет России, дополнительно к возможным поставкам баллистических ракет малой дальности. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сок в интервью Yonhap. Особенно речь идет о ракете KN-23, которая имеет схожие характеристики с ракетой "Искандер".

Генеральная прокуратура Украины получила первые доказательства того, что российские войска используют ракеты, которые были изготовлены в Северной Корее, во время обстрела территории Украины. 2 января Россия атаковала Харьков с помощью ракет, которые были произведены в КНДР. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

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