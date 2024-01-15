Десант россиян в тылу украинских войск: эксперт оценил угрозу для Киева

По словам аналитика, в случае высадки десанта в тылу Сил обороны Украины на любом из направлений, будут уничтожены и вертолеты и личный состав десанта.

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Эксперт оценил угрозу высадки десанта РФ в тыловых регионах / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Военный эксперт Александр Мусиенко оценил реалистичность сценария высадки российского десанта в тылу ВСУ, о вероятности которого указывали аналитики американского Института изучения войны. В эфире национального телемарафона он заявил, что у россиян сейчас нет возможности повторить сценарий высадки десанта с вертолетов в тыловых регионах, как это было в начале полномасштабного вторжения, в частности, в Киевской области.

"Что касается Киева, то я думаю, что нет. Такую высадку сложно повторить. Потому что работают мобильно-огневые группы на Киевщине довольно активно, есть ПЗРК, есть зенитки, есть крупнокалиберные пулеметы. Так, как вертолеты летели и так, как они могут лететь, то они все заметны. Это цель более удобная чем дрон, как тот же "Шахед". С точки зрения сбивания, такую цель сбить легче, особенно из ПЗРК. Поэтому, я думаю это мало реально, учитывая комплексную систему ПВО. Если говорить о других регионах, то там так же", - акцентировал Мусиенко.

Он также отмечает, что когда речь идет о возможности высадки в тылу линий обороны ВСУ, всегда нужно учитывать вероятность различных сценариев действий врага. По словам эксперта, высадка десанта в тыл является одним из потенциальных элементов боевых действий, которые могут быть использованы противником.

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"Но в конце концов, для того чтобы десант достиг каких-то целей, он должен быть в большом количестве, его нужно прикрывать. Если никто не прикрывает, даже если он высадится, то может совершить какую-то диверсию, может представлять угрозу, но он будет обнаружен и обезврежен", - пояснил Мусиенко.

Мусиенко добавил, что если россияне попытаются осуществить высадку в глубь территории Украины, это будет очень рискованно для них, поскольку они могут потерять вертолеты и десант.

По словам Мусиенко, после анализа наступательных действий врага можно сделать вывод, что россияне пытаются развивать свои тактические, оперативные и стратегические операции путем фланговых атак.

"Даже тактические операции, если посмотреть на Авдеевку, пытаются окружить фланговыми атаками. Бахмут тоже фланговые атаки, Марьинка, сейчас движение с двух направлений от Угледара и дальше, это тоже попытки действовать фланговыми атаками. Классически, ничего нового. Поэтому, мы должны укрепляться и очень хорошо, что это делается", - отметил Мусиенко.

Война России против Украины - последние новости

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