Россия из Беларуси может атаковать три области: майор ВСУ раскрыл угрозу

Страна-агрессор Россия может готовиться к переброске к северным областям Украины нескольких десятков тысяч войск, предположил Алексей Гетьман.

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Сценарий наступления России из Беларуси возможен - Гетьман / Коллаж: Главред, фото: Главред, Минобороны

Возможен сценарий, при котором российские оккупационные войска попытаются атаковать Сумскую, Черниговскую и Киевскую области с территории Беларуси. На данный момент таких признаков нет, однако россияне строят свои "планы". Враг может готовить усиление группировки на северном направлении и перебросить туда десятки тысяч войск. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что на данный момент нет признаков, которые указывали бы на возможности оккупантов атаковать Сумскую, Черниговскую и Киевскую области, но сценарий возможен.

"О логистических возможностях РФ рассказывал начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, есть определенные признаки того, что россияне что-то планируют. К тому же, там усилилась деятельность диверсионно-разведывательных групп. По логистике, россиянам нужно максимум три недели, чтобы перевести туда относительно большое количество войск", - считает Гетьман. видео дня

Также он добавил, что войска РФ могут готовиться к переброске в район северного направления нескольких десятков тысяч войск.

"Сейчас там состав российских военных - менее 20 тысяч. Это нельзя считать ударной группировкой, но она может быть усилена", - подчеркнул Алексей Гетьман.

Угроза наступления на Киев

Войска РФ могут попытаться пойти на Киев, если фронт ВСУ посыплется на одном из направлений, считает бывший боец Азова, военнослужащий 3-й Отдельной штурмовой бригады, инструктор Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца с позывным Мактавиш. Украина готовится к такому потенциальному сценарию.

Повторное наступление на Киев возможно, полагает командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, подобные "намерения" со стороны оккупантов зависят от того, какие политические решения будут приниматься в Кремле.

Россияне хотят захватить Харьков, Полтаву, Киев и всю Украину, напомнил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо. Причем это не только риторика, но и их реальные устремления.

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