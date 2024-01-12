РФ планирует захватить Харьков, Полтаву и Киев: враг стягивает войска к границе

РФ стремится захватить Синьковку, чтобы перейти к наступлению на Купянск, рассказал Владимир Фитьо.

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Оккупанты готовятся к наступлению / Коллаж: Главред, Фото: mil.ru

Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил о том, что на Харьковском и Купянском направлениях кардинального увеличения группировки войск армии РФ не наблюдается.

"Мы контролируем численный состав военной группировки российских военных на Купянском направлении, видим их количество на северной границе недалеко от Харьковщины, на Белгородщине", - подчеркнул он в эфире "Радио Свобода".

Украинский офицер пояснил, что РФ стремится захватить Синьковку, чтобы перейти к наступлению на Купянск. Активность захватчиков на этом участке фронта наблюдается еще с начала октября 2023 года.

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При этом он пояснил, что ранее на Купянском направлении был определенный период затишья, когда армия РФ накапливала силы, а сейчас возобновила наступательные действия, однако с начала октября успехов на данном направлении нет.

"Да, есть группировка (российских войск - Ред.), которая на Купянском направлении пытается атаковать. Только за минувшие сутки были отражены на этом направлении две вражеские атаки неподалеку от Синьковки", - уточнил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

При этом он напомнил о том, что оккупанты не отказывались от своих планов по захвату ключевых городов Украины.

"Россияне хотят захватить и Харьков, и Полтаву, и Киев, и всю Украину. Это их заявления, это их намерения", - добавил Фитьо.

Война в Украине

Ранее генерал ВСУ назвал опасное направление. Противник продолжает наступать на нескольких направлениях, предупредил Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Купянск и Угледар в опасности. Российские захватчики вскоре могут организовать новый массированный штурм украинских позиций.

Как ранее сообщалось, защитникам Украины удалось частично продвинуться возле Вербового Запорожской области. Украинские воины отбили у российских оккупантов полкилометра территории. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что украинские военные отражают атаки врага на этом направлении.

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