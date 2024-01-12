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Купянск и Угледар в опасности: оккупанты готовят большой штурм

Елизавета Бельмас
12 января 2024, 15:16
Российские захватчики вскоре могут организовать новый массированный штурм украинских позиций.
Купянск и Угледар в опасности
Купянск и Угледар в опасности / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Усиление российских атак на главных направлениях может произойти в течение 10 дней. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошниченко в комментарии редакции Фокус.

По словам эксперта, уже к 20 числам января оккупанты могут возобновить штурмовые действия под Авдеевкой. Он считает, что их осенне-зимнее наступление ещё не иссякло.

Также Мирошниченко добавил, что к концу января вражеская армия закончит предыдущие мероприятия и можно будет ожидать увеличения интенсивности до уровня, который был в период октября-ноября.

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При этом, военный корреспондент думает, что враг не сможет повлиять на ход операции и достичь каких-либо тактических успехов.

"Враг продвигался и продвигается настолько медленно, насколько это вообще возможно, потому что наши воины - титаны", - комментирует эксперт.

Он также добавил, что опасность по прежнему грозит Авдеевке, Купянску-Узловому и дороге Угледар-Марьинка, однако такая обстановка на фронте была и раньше.

Ситуация на фронте

Напомним, защитникам Украины удалось частично продвинуться возле Вербового Запорожской области. Украинские воины отбили у российских оккупантов полкилометра территории. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что украинские военные отражают атаки врага на этом направлении.

Также, как сообщал Главред, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что по состоянию на сегодняшний день невозможно наступление ни Сил обороны Украины, ни российских оккупантов. В интервью Le Monde Буданов объяснил это интенсивностью применения беспилотников обеими сторонами и плотностью минных полей, которой не фиксировали со времен Второй мировой войны.

Также, морозы в Украине могут повлиять на ситуацию на фронте. Военным станет сложнее проводить операции. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны за 11 января.

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