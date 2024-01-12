Сейчас ни Украина, ни РФ не могут идти в наступление: Буданов назвал причины

Обе стороны интенсивно применяют беспилотники на поле боя. Кроме того, на невозможность проведения наступательных операций повлияла и плотность минных полей.

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Кирилл Буданов объяснил, почему невозможны наступательные операции / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, скриншот

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что по состоянию на сегодняшний день невозможно наступление ни Сил обороны Украины, ни российских оккупантов.

В интервью Le Monde Буданов объяснил это интенсивностью применения беспилотников обеими сторонами и плотностью минных полей, которой не фиксировали со времен Второй мировой войны.

По словам Буданова, чтобы решить вопрос беспилотников, Украине нужны электронные средства противодействия. С минами справиться может помочь соответствующее оборудование, подчеркнул глава ГУР.

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Он добавил, что реальных военных успехов у оккупантов в 2023 году не было. Они обстреливали мирные города для того, чтобы объявить год "победным". При этом их ракеты часто промахиваются. После этого россияне получают ответ – удары по своим военным объектам.

"Если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 наблюдаем увеличение количества изготовленных Россией боеприпасов. В то же время отмечаем снижение качества этих снарядов", – сказал Буданов.

Он отметил, что под контролем Украины находится северная часть Черного моря и газодобывающие станции. Также, несмотря на риск, функционируют морские экспортные коридоры. Украинские военные регулярно атакуют военный флот и портовые сооружения РФ.

"В 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными. Это дает надежду ― особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки", – отметил Буданов.

Главный украинский разведчик также заявил, что хотя у России слабая армия и экономика, страна-агрессор может продержаться еще долго. Западные санкции должны затронуть энергетику, металлургию и финансовую систему РФ в целом.

В то же время, Украине нужно больше снарядов и артиллерийских систем. Речь идет не только о современных технологиях - необходимо все, в частности, и старые системы, которые уже не используются.

"Тем, кто за границей считает, что "устал" от Украины, придется заботиться о московитах, когда они придут занимать их собственные территории. Государство-агрессор Россия ведет войну не только против Украины. Она ведет войну против НАТО, о чем с самого начала утверждает их пропаганда", – резюмировал Буданов.

Наступление на фронте в 2024 году

В 2024 году планируется новое контрнаступление ВСУ. Как пишет издание Welt, США получили от Киева список пожеланий по вооружениям, куда вошли истребители F-16 и F-18, ударные вертолеты Black Hawk и Apache, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

Также СМИ писали, что Украина планирует на следующий год новое контрнаступление, которое может быть уже таким, как его планировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. У Киева до сих пор есть доступ к более чем 95% всех западных систем вооружений, часть из них государство пока не получило.

Тем временем аналитики американского Института изучения войны считают, что морозы в Украине могут повлиять на ситуацию на фронте. Военным станет сложнее проводить операции.

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