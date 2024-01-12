Сейчас ни Украина, ни РФ не могут идти в наступление: Буданов назвал причины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что по состоянию на сегодняшний день невозможно наступление ни Сил обороны Украины, ни российских оккупантов.
В интервью Le Monde Буданов объяснил это интенсивностью применения беспилотников обеими сторонами и плотностью минных полей, которой не фиксировали со времен Второй мировой войны.
По словам Буданова, чтобы решить вопрос беспилотников, Украине нужны электронные средства противодействия. С минами справиться может помочь соответствующее оборудование, подчеркнул глава ГУР.
Он добавил, что реальных военных успехов у оккупантов в 2023 году не было. Они обстреливали мирные города для того, чтобы объявить год "победным". При этом их ракеты часто промахиваются. После этого россияне получают ответ – удары по своим военным объектам.
"Если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 наблюдаем увеличение количества изготовленных Россией боеприпасов. В то же время отмечаем снижение качества этих снарядов", – сказал Буданов.
Он отметил, что под контролем Украины находится северная часть Черного моря и газодобывающие станции. Также, несмотря на риск, функционируют морские экспортные коридоры. Украинские военные регулярно атакуют военный флот и портовые сооружения РФ.
"В 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными. Это дает надежду ― особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки", – отметил Буданов.
Главный украинский разведчик также заявил, что хотя у России слабая армия и экономика, страна-агрессор может продержаться еще долго. Западные санкции должны затронуть энергетику, металлургию и финансовую систему РФ в целом.
В то же время, Украине нужно больше снарядов и артиллерийских систем. Речь идет не только о современных технологиях - необходимо все, в частности, и старые системы, которые уже не используются.
"Тем, кто за границей считает, что "устал" от Украины, придется заботиться о московитах, когда они придут занимать их собственные территории. Государство-агрессор Россия ведет войну не только против Украины. Она ведет войну против НАТО, о чем с самого начала утверждает их пропаганда", – резюмировал Буданов.
Наступление на фронте в 2024 году
В 2024 году планируется новое контрнаступление ВСУ. Как пишет издание Welt, США получили от Киева список пожеланий по вооружениям, куда вошли истребители F-16 и F-18, ударные вертолеты Black Hawk и Apache, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.
Также СМИ писали, что Украина планирует на следующий год новое контрнаступление, которое может быть уже таким, как его планировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. У Киева до сих пор есть доступ к более чем 95% всех западных систем вооружений, часть из них государство пока не получило.
Тем временем аналитики американского Института изучения войны считают, что морозы в Украине могут повлиять на ситуацию на фронте. Военным станет сложнее проводить операции.
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