Дронов станет меньше: эксперты рассказали, как морозы изменят ситуацию на фронте

Морозы в Украине могут повлиять на ситуацию на фронте. Военным станет сложнее проводить операции. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны за 11 января.
Эксперты ISW отмечают, что морозы могут создать почву для механизированных маневров, так как земля сильно замерзнет. Кроме того, из-за холодов оккупанты стали меньше использовать барражирующие боеприпасы, так как есть риск обледенения двигателей дронов.
Как рассказал один из украинских офицеров, чья бригада действует под Бахмутом, температура воздуха ночью опускается до -18 градусов. Из-за этого личный состав не может оставаться на наблюдательных постах дольше, чем на несколько часов.
Стоит отметить, что интенсивность атак пехоты врага также снизилась из-за мороза.
В отчете говорится, что ВС РФ попытаются поддерживать наступательные действия по всей линии фронта на востоке Украины. Оккупанты хотят перехватить инициативу и удерживать ее независимо от погодных условий.
Как сообщал Главред, украинские военные успешно контратаковали вблизи Орлянки (к юго-востоку от Купянска) и освободили 1,7 квадратных километра территории. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны. При этом аналитики отмечают, что подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Напомним, генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что оперативная обстановка на Востоке остается сложной. Враг продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
Сырский сообщил, что оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, имея целью блокирование Купянска.
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