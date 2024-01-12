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Дронов станет меньше: эксперты рассказали, как морозы изменят ситуацию на фронте

Анна Ярославская
12 января 2024, 09:00
Из-за снижения температуры есть риск обледенения двигателей дронов, поэтому оккупанты стали меньше использовать барражирующие боеприпасы.

ВСУ, зима
Интенсивность атак пехоты врага снизилась из-за мороза / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка

Морозы в Украине могут повлиять на ситуацию на фронте. Военным станет сложнее проводить операции. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны за 11 января.

Эксперты ISW отмечают, что морозы могут создать почву для механизированных маневров, так как земля сильно замерзнет. Кроме того, из-за холодов оккупанты стали меньше использовать барражирующие боеприпасы, так как есть риск обледенения двигателей дронов.

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Как рассказал один из украинских офицеров, чья бригада действует под Бахмутом, температура воздуха ночью опускается до -18 градусов. Из-за этого личный состав не может оставаться на наблюдательных постах дольше, чем на несколько часов.

Стоит отметить, что интенсивность атак пехоты врага также снизилась из-за мороза.

В отчете говорится, что ВС РФ попытаются поддерживать наступательные действия по всей линии фронта на востоке Украины. Оккупанты хотят перехватить инициативу и удерживать ее независимо от погодных условий.

Как сообщал Главред, украинские военные успешно контратаковали вблизи Орлянки (к юго-востоку от Купянска) и освободили 1,7 квадратных километра территории. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны. При этом аналитики отмечают, что подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Напомним, генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что оперативная обстановка на Востоке остается сложной. Враг продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Сырский сообщил, что оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, имея целью блокирование Купянска.

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