Серебрянское лесничество под угрозой: командующий ВСУ раскрыл наступательные планы врага

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что оперативная обстановка на Востоке остается сложной. Враг продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и бахмутском направлениях.
В своем Telegram-канале Сырский написал, что оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, имея целью блокирование Купянска.
"На Лиманском направлении противник проводит наступательные действия с целью вытеснить наши войска за реку Черный Жеребец. Осуществляет интенсивные артиллерийские обстрелы. Кроме того перемещает с территории Российской Федерации в этот район дополнительные штурмовые роты и проводит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях. Также пытается проводить разминирование путей выдвижения", - пояснил генерал-полковник.видео дня
Серебрянское лесничество продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника. На данном направлении осуществляются безуспешные попытки атаковать наши позиции при поддержке бронетехники в направлениях Дубрава, Торское и Дубрава, Ямполь.
Наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении. Для этого враг перемещает подразделения "шторм" и осуществляет формирование штурмовых рот.
"В районе Бахмута оккупанты прилагают все усилия для выхода на рубеж канала Северский Донец - Донбасс. С севера Бахмута противник проводит штурмовые действия в направлении Богдановки, с привлечением подразделений "добровольческого корпуса". Пытается создать благоприятные условия для наступления на времен овраг и восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клещиевки и Курдюмовки, для чего привлекает подразделения Воздушно-десантных войск и мотострелковые части из состава Северного флота", - отметил Сырский.
Несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага наши воины на всех направлениях крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери.
Генерал подытожил, что все необходимые решения наши командиры принимают вовремя, ставя целью эффективное поражение живой силы противника и сохранение жизни наших воинов.
Ситуация на фронте
Напомним, что ситуация на Купянском направлении резко изменилась. Майор Надежда Замрига сообщила, что войска обороны нанесли противнику значительные потери. В то же время, российские оккупационные войска уменьшили интенсивность своих атак.
На Таврическом направлении ВСУ "перемололи" сотни оккупантов РФ вместе с техникой. Остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
Полковник Петр Черник рассказал, что нужно ВСУ для контрнаступления. Может потребоваться большое количество четырех классов оружия и требуется не менее 180 военных самолетов и немалое количество другого вооружения.
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