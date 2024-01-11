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Серебрянское лесничество под угрозой: командующий ВСУ раскрыл наступательные планы врага

Юлия Закрепа
11 января 2024, 17:46
С севера Бахмута противник проводит штурмовые действия в направлении Богдановки, с привлечением подразделений "добровольческого корпуса".
Серебрянское лесничество под угрозой: командующий ВСУ раскрыл наступательные планы врага
Сырский рассказал о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада, t.me/osirskiy

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что оперативная обстановка на Востоке остается сложной. Враг продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и бахмутском направлениях.

В своем Telegram-канале Сырский написал, что оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, имея целью блокирование Купянска.

"На Лиманском направлении противник проводит наступательные действия с целью вытеснить наши войска за реку Черный Жеребец. Осуществляет интенсивные артиллерийские обстрелы. Кроме того перемещает с территории Российской Федерации в этот район дополнительные штурмовые роты и проводит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях. Также пытается проводить разминирование путей выдвижения", - пояснил генерал-полковник.

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Серебрянское лесничество продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника. На данном направлении осуществляются безуспешные попытки атаковать наши позиции при поддержке бронетехники в направлениях Дубрава, Торское и Дубрава, Ямполь.

Наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении. Для этого враг перемещает подразделения "шторм" и осуществляет формирование штурмовых рот.

"В районе Бахмута оккупанты прилагают все усилия для выхода на рубеж канала Северский Донец - Донбасс. С севера Бахмута противник проводит штурмовые действия в направлении Богдановки, с привлечением подразделений "добровольческого корпуса". Пытается создать благоприятные условия для наступления на времен овраг и восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клещиевки и Курдюмовки, для чего привлекает подразделения Воздушно-десантных войск и мотострелковые части из состава Северного флота", - отметил Сырский.

Несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага наши воины на всех направлениях крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери.

Генерал подытожил, что все необходимые решения наши командиры принимают вовремя, ставя целью эффективное поражение живой силы противника и сохранение жизни наших воинов.

Ситуация на фронте

Напомним, что ситуация на Купянском направлении резко изменилась. Майор Надежда Замрига сообщила, что войска обороны нанесли противнику значительные потери. В то же время, российские оккупационные войска уменьшили интенсивность своих атак.

На Таврическом направлении ВСУ "перемололи" сотни оккупантов РФ вместе с техникой. Остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Полковник Петр Черник рассказал, что нужно ВСУ для контрнаступления. Может потребоваться большое количество четырех классов оружия и требуется не менее 180 военных самолетов и немалое количество другого вооружения.

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война в Украине ВСУ Бахмут Купянск Александр Сырский
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