'Это ускорило бы ход войны': аналитик сказал, что нужно ВСУ для контрнаступления

Украине для осуществления контрнаступления нужно не менее 180 военных самолетов и немалое количество другого вооружения.
Такое мнение высказал военный аналитик, полковник Петр Черник в эфире единого телемарафона. Он отметил, что может потребоваться большое количество четырех классов оружия.
"В моем понимании, изящная стратегия – это сочетание четырех классов оружия в большом количестве... Это достаточное количество авиации, 61 машина – очень хорошо, но нам по меньшей мере три авиационных полка... 180 (самолетов – ред.) надо точно. Достаточное количество ракето-бомбовой нагрузки к ним, то есть не единицы, не поштучно, а тысячи тонн", – подчеркнул Черник.видео дня
Также, по его словам, требуется большое количество дальнобойных ракет – по крайней мере 700 боеголовок класса ATACMS.
Черник добавил, что также нужно большое количество средств радио-электронной борьбы, особенно окопного типа. И, конечно же, нужно много дронов.
"И эти четыре аспекта еще надо умножить на большое количество классических боеприпасов. Вот если бы в достаточном количестве этого всего появилось, тогда действительно буквально за несколько месяцев можно ускорить ход войны и по меньшей мере выйти к северному Приазовью", – отметил военный аналитик.
Кто такой Петр Черник
Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Война в Украине
Ранее военный обозреватель Юлиан Репке отмечал, что Путин провалил зимнее наступление, РФ потеряла тысячи солдат и 400 ед. техники. Войска страны-агрессора России 3 месяца ведут штурмы в Донецкой и Харьковской областях, но не достигли существенного продвижения, пишет Юлиан Репке.
Также ранее сообщалось, что оккупанты изменили тактику под Бахмутом. Российские захватчики по-новому штурмуют украинские позиции на Бахмутском направлении.
Напомним, Залужный, Умеров и Сырский побывали возле Купянска. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский доложил о ситуации вокруг Купянска, где Силы обороны отражают атаки российских оккупантов.
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