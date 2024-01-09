РФ изменила приоритеты: Жданов сказал, по чему оккупанты теперь будут бить ракетами

Российские захватчики теперь во время ракетных ударов ориентируются не на энергетические объекты.

https://glavred.info/ukraine/rf-izmenila-prioritety-zhdanov-skazal-po-chemu-okkupanty-teper-budut-bit-raketami-10531988.html Ссылка скопирована

Жданов сказал, по чему оккупанты теперь будут бить ракетами/ коллаж: Главред, фото: Главред, ГСЧС, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия изменила приоритеты и теперь во время ракетных ударов по Украине ориентируется не на энергетические объекты, а на военно-промышленный комплекс и производственную базу. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.uа.

"На сегодняшний день главной целью они ставят не энергетическую систему, а наш военно-промышленный комплекс и производственную базу. Плюс они не забывают, как обычно, раздражать гражданское население для создания общественного мнения относительно капитуляции Украины перед Россией", – считает Жданов.

Когда РФ может снова ударить ракетами по Украине

Военный эксперт напомнил, что, согласно последним данным украинской разведки, РФ могла накопить около тысячи ракет разных типов. Во время последних массированных комплексных ударов российские захватчики использовали по меньшей мере четверть запасов.

видео дня

"Хотя в месяц, как опять же сообщала наша разведка, они могут производить до 100 ракет разного типа. Где-то 900 ракет у них есть сейчас в наличии. Сколько им нужно времени на подготовку (нового массированного ракетного удара – ред.)? Если они свозят боекомплект со складов, из разных регионов России, то до двух недель. Это 10-14 дней между массированными ракетными ударами, как было в прошлом году", – объяснил Жданов.

Но эксперт добавил, что российские оккупанты сейчас работают "с колес", и то, когда они смогут снова осуществить массированный ракетный удар, также зависит от возможности завозов. Жданов отметил, что если РФ накапливает ракеты непосредственно на аэродромах базирования авиации, то для подготовки следующего массированного удара может быть достаточно даже двух-трех дней.

"Что мы с вами почти наблюдали на Новый год – 29 декабря и 2 января. В то же время могут меняться замыслы командования. Мы же не знаем этого, и здесь, к сожалению, сказать, когда будет – через две недели или два дня – фактически невозможно", – отметил военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, ночью и утром 8 января РФ запустила крылатые ракеты и дроны по Украине. В Днепре, Харькове, Запорожье, Хмельницком, Кривом Роге были взрывы. РФ подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре самолета МиГ-31К.

Позже стало известно, что 8 января РФ ударила по Украине 59-ю ракетами и дронами – сбить удалось половину. Украинская противовоздушная оборона сбила 8 вражеских дронов "Шахед" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

После этого в Воздушных силах объяснили, почему ПВО удалось сбить лишь 18 ракет из 51. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что среди запущенных оккупантами ракет было большое количество баллистических, которые трудно сбивать. Но в целом, по его словам, процент успешных сбиваний в целом остается прежним.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.