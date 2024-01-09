УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Кремль пытается избавиться от самого влиятельного российского генерала – СМИ

Алёна Воронина
9 января 2024, 17:23
Убрать его сразу, как Суровикина, было невозможно. Поэтому у Путина выбрали другую тактику, чтобы избавиться от неудобного генерала.
Российский генерал Алексей Теплинский, Владимир Путин
Кремль пытается избавиться от самого влиятельного российского генерала/ коллаж: Главред, фото: скрин

Кремль хочет убрать популярного в оккупационных войсках командующего Воздушно-десантных войск страны-агрессора РФ, генерала Михаила Теплинского, потому что видит в нем большую угрозу.

Но убрать неудобного генерала сразу, как Суровикина, российская властная верхушка не может. Поэтому в Кремле возобновили кампанию по его дискредитации. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в разведке.

Собеседник издания отметил, что в руководстве российского Генштаба и Минобороны решили избавиться от Теплинского постепенно. Для этого сначала планируют уничтожить его имидж и сделать так, чтобы российские оккупанты меньше его поддерживали.

видео дня

"После неоднозначного поведения командующего ВДВ во время бунта Пригожина и его конфронтации с Шойгу и Герасимовым генерала Теплинского, скажем так, взяли на карандаш. Ему ничего не забыли и не простили, однако убрать сразу как Суровикина было невозможно, слишком он популярен в войсках", – сказал собеседник издания.

Чтобы дискредитировать оккупантского генерала, в Кремле создали специальную группу, в которую входят офицеры информационного противоборства ВС РФ (ИПб). Участники этой группы организовали сеть каналов и групп в соцсетях, которая создает и распространяет материалы, направленные на дискредитацию Теплинского.

Ранее сообщалось, что во время "хлопка" в Белгороде был ликвидирован офицер РФ, который воевал против Украины. ВСУ ликвидировали офицера Следственного комитета РФ, который участвовал в войне против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

Напомним, в оккупированном Мариуполе партизаны усыпили и ликвидировали 17 оккупантов. Оккупанты срочно запретили продавать алкоголь военным в Мариуполе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине российские военные вторжение России российские войска
Реклама

Главное за день

Снова ударят трескучие морозы: синоптик сказала, когда будут самые холодные дни

Снова ударят трескучие морозы: синоптик сказала, когда будут самые холодные дни

18:06 Синоптик
Шансы Украины на победу в 2024-м году: Ходжес сказал, что должен сделать Запад

Шансы Украины на победу в 2024-м году: Ходжес сказал, что должен сделать Запад

17:17 Мир
Грозит удар всем союзникам США: Польша обратилась к Конгрессу

Грозит удар всем союзникам США: Польша обратилась к Конгрессу

16:23 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:26

"Миф о мужчине был только в песнях": режиссер жестко высказался об Олеге Виннике

18:10

Предчувствовал смерть: о чем говорил в свои последние дни покойный Билоножко

18:06

Снова ударят трескучие морозы: синоптик сказала, когда будут самые холодные дни

18:02

Звезда "Кухни" Кузнецова похвасталась невероятной стройностью

17:56

Нефтебазу и энергообъект в Орле атаковало ГУР – СМИ

Из-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий КуликИз-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий Кулик
17:52

В Украине выплатят до 10 тысяч грн "зимней" помощи: где именно и кто имеет право

17:36

Возвращение любимого реалити-шоу: 1+1 Украина объявил кастинг на новый сезон "Міняю жінку"Видео

17:25

Только люди с "орлиным зрением" найдут кошку за 7 секунд: необычайная оптическая иллюзия

17:23

Кремль пытается избавиться от самого влиятельного российского генерала – СМИ

Реклама
17:21

Лилия Ребрик откровенно поделилась с фанатами, как проходит новая беременность

17:17

Шансы Украины на победу в 2024-м году: Ходжес сказал, что должен сделать Запад

17:05

Оккупанты огромным штурмом пошли на Крынки: лейтенант ВСУ доложил обстановку

17:02

Недоверие к Порошенко - 75%, он опередил Арестовича - социсследование

16:35

Почему нельзя обметать человека: о какой беде предупреждают древние приметы

16:31

"Не услышим его бархатный бас": звезды скорбят о смерти Виталия Билоножко

16:23

Колоссальные потери под Авдеевкой: эксперт рассказал о боях за город

16:23

Грозит удар всем союзникам США: Польша обратилась к Конгрессу

16:15

Зеленский анонсировал усиление ПВО после рекордных атак РФ: детали важной Ставки

16:00

Гороскоп на завтра 10 января: Стрельцу - проблемы с деньгами, Овну - ссора с другом

15:59

Атака Украины по Крыму: разведка Британии оценила эффективность ударов ВСУ

Реклама
15:54

Это не смешно: полковник запаса прокомментировал "наступление" россиян на Харьков

15:40

От желтизны до белоснежности: как отбелить зубы в домашних условиях

15:20

США и союзники провели тайную встречу с Украиной, где обсудили мирный план – Bloomberg

15:20

Не нужно тереть часами: названо лучшее средство для очистки стекла на духовке

15:13

Прилет по нефтебазе и объекту энергетики: в РФ мощные взрывы после ударов дронов

15:00

Ситуация на фронте сложная: россияне изменили тактику и начали штурм - офицер ВСУ

14:56

"Переняли из Сирии": военный признался, какую тактику ВСУ позаимствовали у "вагнеровцев"

14:48

Украинцев предупредили, что будут "резать" электроэнергию: где и кто под угрозой

14:47

"Не хожу сама": экс-жена Тищенко пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

14:31

Когда в Украине начнут отключать свет: в энергетическом комитете дали ответ

14:28

Крысы и мыши никогда не залезут в дом: эксперт назвал 2 копеечные средства

14:14

Угроза захвата нескольких городов на Харьковщине: РФ пошла на новый штурм

14:00

Венгрия выдвинула новое требование для снятия вето на помощь Украине от ЕС - Politico

13:49

Умер народный артист Украины Виталий Билоножко

13:47

Убегайте он него: психолог назвала 7 типов мужчин, которых стоит избегатьВидео

13:44

"Показала единение и толерантность": йога-бойфренд Лорак цинично похвалил певицу-предательницу

13:37

Хюррем из Великолепного века опозорилась пропагандистской вечеринкой для дочери

13:09

При содействии Favbet Foundation с февраля 2022 года ВСУ получили помощь на 210 млн грн

12:45

Дефицит ракет для Patriot: в ВСУ раскрыли тревожную ситуацию в силах ПВО

12:28

Гороскоп Таро на 2024-й: Близнецов ждет год прибыли, идей и их воплощенияВидео

Реклама
12:22

Долина в микрошортах показала свои старческие коленки на пляже

11:49

ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных: генерал назвал направление

11:47

Месть за "Киевстар": хакеры оставили Москву без интернетаФото

11:37

Верховная Рада рассмотрит пять версий законопроекта о мобилизации: детали

11:31

Почему ТЦК хватают людей на улице и насколько это законно: в Раде ответили

11:25

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Драконы - слушайте сердце, Петухи не торопитесь

11:21

Восточные сказки: (не)разведенный Налчаджиоглу привез новую любовницу на родину

11:03

Церковный праздник 10 января: что нельзя выбрасывать в день памяти Григория Нисского

11:00

До выборов в РФ Путин хочет присоединить еще две области Украины - эксперт

10:58

Вылавливать ложкой не нужно: как убрать всю пенку c бульона за один раз

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять