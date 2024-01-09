Кремль пытается избавиться от самого влиятельного российского генерала – СМИ

Убрать его сразу, как Суровикина, было невозможно. Поэтому у Путина выбрали другую тактику, чтобы избавиться от неудобного генерала.

https://glavred.info/world/kreml-pytaetsya-izbavitsya-ot-samogo-vliyatelnogo-rossiyskogo-generala-smi-10531934.html Ссылка скопирована

Кремль пытается избавиться от самого влиятельного российского генерала/ коллаж: Главред, фото: скрин

Кремль хочет убрать популярного в оккупационных войсках командующего Воздушно-десантных войск страны-агрессора РФ, генерала Михаила Теплинского, потому что видит в нем большую угрозу.

Но убрать неудобного генерала сразу, как Суровикина, российская властная верхушка не может. Поэтому в Кремле возобновили кампанию по его дискредитации. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в разведке.

Собеседник издания отметил, что в руководстве российского Генштаба и Минобороны решили избавиться от Теплинского постепенно. Для этого сначала планируют уничтожить его имидж и сделать так, чтобы российские оккупанты меньше его поддерживали.

видео дня

"После неоднозначного поведения командующего ВДВ во время бунта Пригожина и его конфронтации с Шойгу и Герасимовым генерала Теплинского, скажем так, взяли на карандаш. Ему ничего не забыли и не простили, однако убрать сразу как Суровикина было невозможно, слишком он популярен в войсках", – сказал собеседник издания.

Чтобы дискредитировать оккупантского генерала, в Кремле создали специальную группу, в которую входят офицеры информационного противоборства ВС РФ (ИПб). Участники этой группы организовали сеть каналов и групп в соцсетях, которая создает и распространяет материалы, направленные на дискредитацию Теплинского.

Ранее сообщалось, что во время "хлопка" в Белгороде был ликвидирован офицер РФ, который воевал против Украины. ВСУ ликвидировали офицера Следственного комитета РФ, который участвовал в войне против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

Напомним, в оккупированном Мариуполе партизаны усыпили и ликвидировали 17 оккупантов. Оккупанты срочно запретили продавать алкоголь военным в Мариуполе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.