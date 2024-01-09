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Грозит удар всем союзникам США: Польша обратилась к Конгрессу

Андрей Ганчук
9 января 2024, 16:23
Если Путин захватит Украину, цена сдерживания России будет очень высокой, рассказал журналистам польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.
Путин, Украина
Украину и других союзников США ждут катастрофические последствия в случае победы РФ - Сикорский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Конгресс США должен принять законопроект о финансировании военной помощи Украине. Если агрессор Россия одержит победу в войне, последствия будут катастрофическими не только для Киева, но и для всех союзников Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В интервью CNN он сказал о том, что цивилизованное мировое сообщество ждут катастрофические последствия в случае победы РФ в Украине.

"Понятно, что, прежде всего, для Украины, но также для ее соседей, Европы и всей системы союзов США", - отметил Сикорский.

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Дипломат акцентировал внимание на том, что ВСУ нуждаются в вооружениях для отражения наступлений российских оккупантов. Поэтому американские законодатели должны продлить финансирование помощи Украине.

"За несколько процентов средств американского оборонного бюджета украинцы уничтожили половину российской армии. Цена сдерживания Путина после того, как он завоюет Украину, будет намного выше, чем цена сохранения поддержки Украины", - подчеркнул Радослав Сикорский.

Помощь Украине от США

Демократическая и Республиканская партия в Сенате не могут достигнуть компромисса по вопросу границы с Мексикой. По этой причине затягивается вопрос голосования за пакет помощи, который предусматривает выделение $61,4 млрд для финансирования военной помощи Украине. Конгрессмен-демократ Майкл Квигли считает, что законодатели будут голосовать в январе. Если инициатива провалится, начнутся поиски других механизмов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба раскрыл сценарий Украины без денег США. По его словам, в таком случае государство будет сражаться теми ресурсами, которые есть в наличии. Для Киева стоит вопрос существования государства.

США готовят соглашение, которое разблокирует десятки миллиардов для Украины, написали журналисты американского издания Politico. В статье отмечается, что демократы и республиканцы нашли компромисс по вопросам границы с Мексикой и миграционной политике.

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