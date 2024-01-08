Помощь на $61 млрд: Кулеба раскрыл сценарий Украины без денег США

На Западе не должны использовать войну в Украине в своих дебатах – в случае победы агрессора России, там выборов уже не будет, сказал Дмитрий Кулеба.

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Украина продолжит воевать теми средствами, которые есть - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Командование ОС ВСУ

Украина продолжит сражаться с оккупантами агрессора России даже в том случае, если США не предоставят финансирование военной помощи на сумму более $61 миллиарда. Для Киева стоит вопрос существования самого государства. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью El Pais он рассказал о том, что украинское государство продолжит свое сопротивление даже в том случае, если Конгресс США не решит вопрос о дальнейшем финансировании помощи. Нельзя медлить с оказанием поддержки, чтобы не допустить ухудшения ситуации на фронте.

"Мы продолжим бороться с теми ресурсами, которые у нас есть. Для мира на кону демократия, безопасность и процветание. Для Украины же вопрос стоит о самом существовании как государства", - сказал Кулеба. видео дня

По его словам, если помощь будет задерживаться, Россия может достичь продвижения на фронте и прорвать оборонительные линии ВСУ.

"Тогда поддержку придется восстановить, потому что общественность будет активно выступать за помощь Украине. И те же политики, которые решили отказать в поддержке, решат оказать ее – но при более критических обстоятельствах. Так что даже с рациональной точки зрения, сугубо реалистической политической логики, больше смысла оказать помощь сейчас, чтобы не допустить кризиса в будущем", - добавил министр.

Кроме того, он призвал некоторые страны не проводить недальновидную политику в виде использования темы войны РФ против Украины в качестве предмета внутренних дебатов. Если у Москвы появится преимущество, выборов и настоящей демократии уже не будет.

"Если Россия получит преимущество, если политический стиль РФ станет доминирующим – больше не будет настоящих выборов и не будет настоящей демократии. Это явно не то, чего хотят эти политики. Поражение России в Украине – в лучших стратегических интересах государств Европы, Америки и других регионов мира. Украина должна быть объединяющей, а не разъединяющей темой", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Помощь Украине от США

Демократы и Республиканцы в Сенате не могут договориться по вопросу границы с Мексикой, из-за чего затягивается пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киеву полагается $61,4 млрд долларов. Как полагает конгрессмен-демократ Майкл Квигли, голосование за помощь Украине будет в январе. В случае отсутствия положительного решения, начнется поиск других механизмов.

У Зеленского объяснили, почему США дадут денег – советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Вашингтон заинтересован в таком решении с точки зрения геополитики. Россия – противник Штатов, и сейчас есть возможность устранить ее с шахматной доски.

США не сократят военную помощь Украине в 2024 году, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Поддержки станет меньше только после того, как украинское государство будет в военном плане крепко стоять на ногах.

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