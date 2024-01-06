"Не кипишуйте": Кулеба объяснил заявление Госдепа об уменьшении помощи Украине

Уровень военной поддержки Украины со стороны США может быть уменьшен только после того, как страна встанет на ноги, считает глава МИД Дмитрий Кулеба.

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США не снизят уровень военной поддержки Украины в 2024 году - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки уменьшат помощь Украине только после того, как Киев сможет обойтись без такой поддержки. Уровень помощи в 2024 году не снизится, поэтому для паники поводов нет. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью с журналистом Вадимом Карпьяком в Instagram он рассказал о том, что в этом году США не снизят уровень военной помощи Украине. Поддержка может быть уменьшена только тогда, когда Киев сможет крепко стоять на ногах.

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"Речь не идет о 2024 году. Государственный департамент сказал, что когда Украина крепко встанет на ноги, будет достаточно оружия и ресурсов для противодействия российской агрессии, тогда сумма поддержки может быть уменьшена", - объяснил ситуацию Кулеба.

По его словам, представитель Госдепа Миллер и сам признал, что Украина пока не способна самостоятельно себя поддерживать в военном плане в нужных объемах. Поводов для паники нет.

"Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Военная помощь Украине от США

У Байдена сделали важное заявление о военной помощи Украине – в частности, 3 января координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что США не могут финансировать военную поддержку Киева, пока за это не проголосует Конгресс. Только после этого Вашингтон сможет выделить новые пакеты помощи.

Представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не всегда смогут поддерживать финансирование военной помощи Украине на уровне 2022-2023 годов. Штаты помогут Киеву построить собственную военно-промышленную базу, которая должна покрыть потребности в вооружениях.

Спикер МИД Олег Николенко, комментируя эти слова, сказал, что Штаты хорошо понимают критическую потребность Украины в вооружениях для победы.

"Во время контактов на всех уровнях США демонстрируют четкое понимание критической необходимости обеспечения нашего государства всей необходимой военной и финансовой помощью, чтобы мы одержали победу", - резюмировал Николенко.

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