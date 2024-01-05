"США хотят уменьшить военную помощь Украине": в МИД ответили на громкое заявление Госдепа

Процесс предоставления военной помощи "трансформируют". Изменения будут направлены на то, чтобы помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу.

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В МИД объяснили заявление спикера Госдепа относительно "уменьшения" поставок оружия Украине/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook Олег Николенко

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера, который ранее заявил, что Вашингтон не будет поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-23 годов.

Спикер украинского МИД Олег Николенко отметил, что заявление Миллера не нужно воспринимать как намерение Соединенных Штатов уменьшить поддержку Украины. Об этом он сказал в комментарии "Европейской правде".

Миллер накануне во время брифинга сказал, что Соединенные Штаты Америки не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-23 годов. Он объяснил это тем, что США будут пытаться помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу. Поэтому речь идет о том, что вместо поставки нашему государству готового оружия Вашингтон будет помогать изготавливать его в Украине.

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Николенко прокомментировал такое заявление представителя Госдепа и отметил, что это не означает намерение уменьшить поддержку Украины.

"Во время контактов на всех уровнях США демонстрируют четкое понимание критической необходимости обеспечения нашего государства всей необходимой военной и финансовой помощью, чтобы мы одержали победу", – отметил спикер МИД.

Он пояснил, что Миллер имел в виду трансформацию помощи в тех случаях, когда наше государство самостоятельно будет справляться со своими потребностями.

Также Николенко подчеркнул, что помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиция США в собственную безопасность.

"А пока нам нужна поддержка, чрезвычайно важно, чтобы Конгресс США как можно быстрее принял решение о дальнейшем финансировании помощи Украине в заявленном объеме. Поддержка Украины – не благотворительность. Прежде всего это – инвестиция в американскую национальную безопасность и защиту мировой демократии", – сказал спикер МИД Украины.

Военная помощь Украине

Раньше у Байдена сделали важное заявление о военной помощи Украине. В Белом доме акцентировали на важности дополнительного финансирования военной помощи Украине со стороны США на фоне массированных ракетных атак страны-агрессора России. Как заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не могут предоставлять военную помощь Украине, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

Также ранее сообщалось, что Пентагон готов передать Украине оружие на $4,2 млрд, но есть условие. Спикер Минобороны США Патрик Райдер объяснил, что все средства, выделенные на помощь Украине по президентской программе (PDA), уже потрачены. У Пентагона есть формальные полномочия для того, чтобы передать Украине оружие на сумму 4,2 млрд долларов, однако для этого необходимо решение Конгресса, поскольку Украина находится в состоянии войны.

Напомним, у Зеленского раскрыли "план Б" при отсутствии помощи. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что "план А" – это поставки оружия западными союзниками, а "план Б" – поощрение инвестиций в военное производство Украины со стороны партнеров, а также и со стороны государства.

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