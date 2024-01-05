В Украину придут аномальные температуры: где будет +15 градусов, а где -20

Часть территории нашей страны накроет сильный мороз, но при этом в части областей будет температура до +15. Такой контраст температур повлечет за собой осадки.

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Погода в Украине в выходные будет с аномальными температурами –в некоторых областях будет +15 градусов, а в некоторых -20/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 6 и 7 января, будет неустойчивой, будут происходить температурные колебания. Не обойдется без осадков – в некоторых областях будет идти снег, а в некоторых – дождь.

При этом разрыв в показателях температуры воздуха между северными и южными областями будет очень большим. В то время как в южных областях и Крыму ожидаются аномально высокие температурные показатели, которые днем будут достигать местами до +10...+15 градусов, на крайнем севере Сумщины и Черниговщины в ночное время возможно усиление морозов ниже -20 градусов. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Метеоролог также отметил, что из-за такого контраста температур сохранится погода с осадками: в ряде областей будет идти снег, а в части регионов – дождь. Кроме этого, он предупредил об гололедице на дорогах и тротуарах по всей стране, кроме юга.

Погода в Украине 6 января

Погода в западных областях

В субботу, 6 января, на западе Украины будут небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Днем будет идти умеренный дождь, на севере региона снег и мокрый снег. Местами возможно образование гололеда, налипание мокрого снега, туманы. На дорогах кое-где гололедица. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем от -1 до +4 градусов, на Прикарпатье и Буковине +3...+8 градусов.

Погода в северных областях

На севере нашего государства в ночь на субботу осадков не ожидается, днем будет снег и мокрый снег. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -6...-11 градусов. На Черниговщине и Сумщине в ночную пору будет еще холоднее – там столбики термометров будут показывать -11...-16 градусов. Днем температура составит 0...-5.

Погода в центральных областях

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Стоит быть осторожными на дорогах, ведь кое-где будет гололедица. Ветер ночью сменных направлений, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, днем +1...+6.

Погода на юге Украины

На юге нашего государства будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром местами туманы. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градусов, днем +7...+12.

Погода в восточных областях

В восточных областях ночью будут небольшие осадки (мокрый снег, дождь, морось), днем без существенных осадков. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, 7-12 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -3...+2, местами -2...-7 градусов.

Погода в Украине 6 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 7 января

Погода в западных областях

На западе нашего государства в воскресенье, 7 января, в течение суток пройдут умеренные, местами значительные осадки в виде дождя с переходом в снег. Местами будет гололед, метель, стоит быть осторожными на дорогах, ведь будет гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -16 градусов на Полесье до +7 градусов на Закарпатье, днем от -13 градусов на Полесье до +9 на Закарпатье.

Погода в северных областях

В северных областях в ночь на воскресенье пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. На дорогах будет гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15 градусов, в Черниговской и Сумской областях -16...-22; днем -8...-13 градусов, в Черниговской и Сумской областях -12...-17.

Погода в центральных областях

В центральных областях ночью будут небольшие осадки – будет падать снег, местами с дождями. Днем значительный снег, местами дождь. Гололед, местами налипание мокрого снега, днем местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градусов, днем -1...-6.

Погода на юге Украины

На юге Украины ночью не будет существенных осадков. Днем будет идти дождь, местами будет гололед. Также синоптик предупредил о туманах, из-за которых видимость составит 200-500 метров. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +7...+12, на севере Одесской области около 0 градусов, в Крыму местами до +15.

Погода в восточных областях

В восточных областях ночью будет небольшой дождь с мокрым снегом, днем снег, местами с дождем. Гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, местами до -10, днем -4...-9 градусов, местами до -15.

Погода в Украине 7 января/ Укргидрометцентр

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что на Украину надвигаются 2 циклона. Новые циклоны принесут влажную погоду, но на долго они не задержатся. Однако уже через несколько дней в Украину начнет снова заходить арктический холод, будут морозы.

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог рассказала об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

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