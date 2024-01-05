УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину придут аномальные температуры: где будет +15 градусов, а где -20

Алёна Воронина
5 января 2024, 16:06
Часть территории нашей страны накроет сильный мороз, но при этом в части областей будет температура до +15. Такой контраст температур повлечет за собой осадки.

Погода, мороз, зима
Погода в Украине в выходные будет с аномальными температурами –в некоторых областях будет +15 градусов, а в некоторых -20/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 6 и 7 января, будет неустойчивой, будут происходить температурные колебания. Не обойдется без осадков – в некоторых областях будет идти снег, а в некоторых – дождь.

При этом разрыв в показателях температуры воздуха между северными и южными областями будет очень большим. В то время как в южных областях и Крыму ожидаются аномально высокие температурные показатели, которые днем будут достигать местами до +10...+15 градусов, на крайнем севере Сумщины и Черниговщины в ночное время возможно усиление морозов ниже -20 градусов. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

видео дня

Метеоролог также отметил, что из-за такого контраста температур сохранится погода с осадками: в ряде областей будет идти снег, а в части регионов – дождь. Кроме этого, он предупредил об гололедице на дорогах и тротуарах по всей стране, кроме юга.

Погода в Украине 6 января

Погода в западных областях

В субботу, 6 января, на западе Украины будут небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Днем будет идти умеренный дождь, на севере региона снег и мокрый снег. Местами возможно образование гололеда, налипание мокрого снега, туманы. На дорогах кое-где гололедица. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем от -1 до +4 градусов, на Прикарпатье и Буковине +3...+8 градусов.

Погода в северных областях

На севере нашего государства в ночь на субботу осадков не ожидается, днем будет снег и мокрый снег. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -6...-11 градусов. На Черниговщине и Сумщине в ночную пору будет еще холоднее – там столбики термометров будут показывать -11...-16 градусов. Днем температура составит 0...-5.

Погода в центральных областях

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Стоит быть осторожными на дорогах, ведь кое-где будет гололедица. Ветер ночью сменных направлений, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, днем +1...+6.

Погода на юге Украины

На юге нашего государства будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром местами туманы. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градусов, днем +7...+12.

Погода в восточных областях

В восточных областях ночью будут небольшие осадки (мокрый снег, дождь, морось), днем без существенных осадков. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, 7-12 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -3...+2, местами -2...-7 градусов.

Погода в Украине 6 января
Погода в Украине 6 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 7 января

Погода в западных областях

На западе нашего государства в воскресенье, 7 января, в течение суток пройдут умеренные, местами значительные осадки в виде дождя с переходом в снег. Местами будет гололед, метель, стоит быть осторожными на дорогах, ведь будет гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -16 градусов на Полесье до +7 градусов на Закарпатье, днем от -13 градусов на Полесье до +9 на Закарпатье.

Погода в северных областях

В северных областях в ночь на воскресенье пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. На дорогах будет гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15 градусов, в Черниговской и Сумской областях -16...-22; днем -8...-13 градусов, в Черниговской и Сумской областях -12...-17.

Погода в центральных областях

В центральных областях ночью будут небольшие осадки – будет падать снег, местами с дождями. Днем значительный снег, местами дождь. Гололед, местами налипание мокрого снега, днем местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градусов, днем -1...-6.

Погода на юге Украины

На юге Украины ночью не будет существенных осадков. Днем будет идти дождь, местами будет гололед. Также синоптик предупредил о туманах, из-за которых видимость составит 200-500 метров. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +7...+12, на севере Одесской области около 0 градусов, в Крыму местами до +15.

Погода в восточных областях

В восточных областях ночью будет небольшой дождь с мокрым снегом, днем снег, местами с дождем. Гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, местами до -10, днем -4...-9 градусов, местами до -15.

Погода в Украине 7 января
Погода в Украине 7 января/ Укргидрометцентр

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что на Украину надвигаются 2 циклона. Новые циклоны принесут влажную погоду, но на долго они не задержатся. Однако уже через несколько дней в Украину начнет снова заходить арктический холод, будут морозы.

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог рассказала об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Ситуация в Авдеевке резко изменилась: россияне начали штурм по всему фронту

Ситуация в Авдеевке резко изменилась: россияне начали штурм по всему фронту

16:24 Украина
Война продлится еще минимум год, военные запасы США истощаются – Bloomberg

Война продлится еще минимум год, военные запасы США истощаются – Bloomberg

16:12 Мир
В Украину придут аномальные температуры: где будет +15 градусов, а где -20

В Украину придут аномальные температуры: где будет +15 градусов, а где -20

16:06 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

16:28

"Поздравляют и провожают в последний путь": Морозов о ситуации возле Авдеевки

16:24

Ситуация в Авдеевке резко изменилась: россияне начали штурм по всему фронту

16:20

"Постоянно говорит, что он немощный старик": 88-летний Делон собрался засудить сына

16:12

Война продлится еще минимум год, военные запасы США истощаются – Bloomberg

16:06

В Украину придут аномальные температуры: где будет +15 градусов, а где -20

НАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - КлочокНАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - Клочок
15:51

Одна из дочерей Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядит тяжелобольный актер

15:43

Угроза для Киева и Днепра: РФ готова бить кассетными крылатыми ракетами – эксперт

15:40

РФ хочет применить по Украине новые образцы вооружения, которых еще не использовала

15:29

Нужно найти лимон за 8 секунд: головоломка для тех, у кого отличное зрение

Реклама
15:22

Универсальные советы: как в домашних условиях удалить жирные пятна

15:17

Предательница Тодоренко бросила больных детей и улетела зарабатывать доллары в Дубай

15:06

Никогда не догадаетесь, как правильно варить брокколи: элементарный лайфхак и овощ сохранит все полезные вещества

15:01

"Надо действовать через олигархов": эксперт сказал, как Запад может свергнуть режим в РФ

14:54

Социальный взрыв и масштабные протесты по всей России: эксперт назвал единое условие

14:52

Певица Тринчер угодила в скандал, дав рекламу депутату-фанату Московской церкви

14:39

"РФ будет наступать на Харьковщине 15 января": в ГУР сделали заявление о ситуации

14:30

Оккупанты продвинулись на двух направлениях: в разведке Британии раскрыли детали

14:16

Марьяна Безуглая лишилась должности в Раде: подробности скандала

14:14

Цель РФ – страны Балтии: эксперт рассказал, чем грозит Украине война России и НАТО

14:14

Пригожин из могилы свирепствует: в сети "хоронят" Герасимова после удара в СакахФото

Реклама
14:06

Наступление россиян начнется 10 или 15 января: эксперт назвал направление удара

13:54

"Россия не остановится": в Латвии предупредили об угрозе

13:36

Система защиты РФ серьезно пострадала: новые детали ракетного удара ВСУ по Крыму

13:36

У РФ потери: ГУР атаковало взводный опорный пункт врага в Белгородской областиВидео

13:05

Почему профессиональные водители всегда возят в машине картошку: неожиданный ответ

12:57

Китайский гороскоп на 6 января 2024: Крысе - неуместный флирт, Петуху - конкуренция и зависть

12:52

Хитрая оптическая иллюзия: нужно найти странный апельсин за 4 секунды

12:41

В Пентагоне назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16

12:34

Сотни оккупантов уничтожены: генерал ВСУ раскрыл детали мощного удара на юге

12:34

6 кораблей и почти 700 оккупантов: в ВМС рассказали об успешных ударах по флоту РФ

12:02

Когда НАТО передаст Украине много дальнобойных ракет: эксперт назвал условия

11:43

КНДР могла передать России баллистические ракеты: в ВСУ оценили ситуацию

11:34

Уничтожены офицеры и спецназовцы РФ: новые детали ударов по оккупантам в Крыму

11:33

Россия готовит новое наступление под Харьковом: в разведке сообщили дату и направление - The Telegraph

11:29

Только гений найдет льва среди зебр за 6 секунд: чрезвычайно сложная загадка

11:09

Как вырастить "женское счастье" в цветочном горшке: что любит и не любит спатифиллум

11:08

Эта пышная зимняя выпечка с орехами выручит, если неожиданно пришли гости: шикарный рецепт кранча

10:47

ВСУ ударят по "триумфу Путина": у Украины есть цель на 2024 год – The Economist

10:38

Новое оружие для ВСУ: у Зеленского раскрыли "план Б" при отсутствии помощи

10:34

"Самая масштабная атака на Крым": Братчук раскрыл, какие военные объекты были поражены

Реклама
09:45

Запад может отвлечь победу России в этом году: эксперт спрогнозировал последствия

09:41

Чего ждать на фронте в январе-феврале 2024: прогноз генерала Ходжеса

09:33

Ракеты достают по всей Украине: РФ готовит новый массированный удар – Силы обороны

09:21

Гороскоп на завтра 6 января 2024: у Стрельцов зашуршит в кармане, Девам - проблемы

08:57

США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-23 годов - Госдеп

08:36

РФ запустила по Украине "Шахеды": в ВСУ рассказали о попадании и работе ПВО

08:36

Новое контрнаступление ВСУ: какие направления будут ключевыми в 2024 годумнение

08:12

Пентагон готов передать Украине оружие на $4,2 млрд, но есть условие

07:58

Россия закупает и накапливает баллистические ракеты: в ISW раскрыли коварные планы оккупантов

06:10

Россияне бьют новыми ракетами по Украинемнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять