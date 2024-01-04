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На Украину надвигаются 2 циклона: синоптики назвали даты похолодания и сильных осадков

Алёна Воронина
4 января 2024, 14:17
Новые циклоны принесут влажную погоду, но на долго они не задержатся. Однако уже через несколько дней в Украину начнет снова заходить арктический холод.

Погода, снег, зима
На Украину надвигаются 2 циклона/ unsplash.com

Погода в Украине в пятницу, 5 января, будет влажной, с осадками. На нашу страну надвигаются два циклона, которые повлекут изменения в погодных условиях.

Однако к обеду антициклон вытеснит осадки из западных, центральных областей и юга Украины. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Завтра (5 января – ред.) девушки-циклоны, Annelie и далекая Brigitta, под влиянием которых окажется Украина, обусловят влажную погоду. Дождь и мокрый снег ночью будут идти практически повсюду, а днем парень-антициклон Hannelore всё же не даст девушкам нормально посплетничать и вытеснит осадки с запада, центра и юга", – описала погоду на пятницу Диденко.

Также она показала карту, на которой изображено надвигание циклонов Annelie и Brigitta на территорию нашего государства.

Погода
На Украину надвигаются два циклона/ Facebook Наталья Диденко

Синоптик отметила, что на юге Украины 5 января также возможны солнечные прояснения.

Температура воздуха в течение дня будет высокой, она составит от +2 до +9 градусов. На севере нашей страны будет свежее – там столбики термометров будут показывать от -3 до +2 градусов.

Погода в Украине 5 января
Погода в Украине 5 января/ Укргидрометцентр

Погода в Киеве 5 января

В столице Украины в пятницу, 5 января, ожидается местами небольшой дождь или мокрый снег. На дорогах будет скользко и мокро.

"Температура воздуха в течение пятницы будет странной. Потому что ночью будет от 0 до +3 градусов, а днем от 0 до -2 градусов мороза. Поэтому под вечер гололедица окрепнет", – отметила синоптик.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда сильно похолодает

Также Диденко рассказала, когда в Украину вернется существенное похолодание. Согласно ее предварительному прогнозу, с 7-го января в Украину начнет снова заходить арктический холод, самые сильные морозы наиболее вероятны на Сумщине и Черниговщине.

"Однако уже с 11-го января снова температура воздуха начнет повышаться", – добавила синоптик.

В то же время народный синоптик Станислав Щедрин отмечает, что 7-8-9 января Украину накроет по настоящему лютая зимняя погода.

"В южных центральных, юго-западных и восточных областях ударят сильные снегопады и мощные метели, а на западе севере и северо-востоке страны еще и температура воздуха снизится до -10...-15 градусов, ночью кое-где и до -18...-20", – прогнозирует Щедрин.

Погода в Украине
В Украине сильно похолодает 7-8-9 января, говорит народный синоптик Щедрин/ Facebook Станислав Щедрин

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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