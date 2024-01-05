Нашли слабое место в обороне россиян: в ВСУ прокомментировали взрывы в Крыму

По словам Гуменюк боевая работа по военным объектам на территории временно оккупированного Крыма не прекращается и происходит в режиме онлайн.

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Самая высокая активность будет сосредоточена вокруг Крыма / Коллаж Главред, фото: Media Center Ukraine, скриншот с видео

Украинские военные обнаружили недостатки в системе противовоздушной обороны российских оккупантов в временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы понимаем, что система противовоздушной обороны в частности Крымского полуострова, которой они так гордились, которую они так торжественно разворачивали, постепенно сворачивается потому, что имеет дуршлаговый выбор - там дырка, там дырка и приходится перештопывать", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

По ее словам, боевая работа на территории временно оккупированного Крыма не прекращается и происходит фактически в режиме реального времени.

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"И, действительно даже в эти моменты когда мы с вами разговариваем продолжается боевая работа, отслеживание, отработка, противодействие и партизанское движение. Все это в комплексе приведет к тому, что наивысшая активность, как и было анонсировано верховным главнокомандующим будет сосредоточена вокруг Крыма", - подчеркнула Гуменюк.

Взрывы в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 Евпатории и Севастополе 4 января произошли сильные взрывы. Украинская ракета попала в командный пункт связи российских оккупантов на Юхариной балке в Севастополе.

5 января спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что Вооруженные Силы Украины наносят удары по системам противовоздушной обороны, логистике и военной инфраструктуре врага в Крыму.

По данным российских СМИ, в результате ракетного удара по военным объектам российских оккупантов в Крыму было уничтожено 23 военных представителей РФ, а также были подорваны системы противовоздушной обороны и средства разведки и борьбы с электронной борьбой врага.

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