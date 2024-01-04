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"Будет сложно": генерал ответил, сможет ли Украина освободить Крым

Руслана Заклинская
4 января 2024, 21:18
Использование ракет большой дальности сделает Крым непригодным для российских войск.
'Будет сложно': генерал ответил, сможет ли Украина освободить Крым
Большой мост в Крыму могут разрушить в 2024 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Ракеты большой дальности могут нейтрализовать авиабазу в Саках и логистическую базу в Джанкое. Их использование сделает Крым непригодным для российских войск и создаст возможности для дальнейших действий, таких как введение спецназовцев в регион. Об этом сообщил экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес в эфире телемарафона.

"Я считаю, что Крым остается решающей территорией... После освобождения Крыма, я думаю, мы увидим совсем другую динамику как внутри России, так и внутри Донбасса. Как вы это сделаете? Конечно, это будет сложно, но высокоточное оружие большой дальности сделает Крым непригодным для российских войск. Я имею в виду, что Украина уже доказала эту концепцию лишь 3 ракетами Storm Shadow. Командующий Черноморского флота уже вывел одну треть своих кораблей из Севастополя. Это были только 3 штормовых тени. Представьте себе, если бы Украина имела 50 или 100 таких ракет. Что могло бы произойти с Черноморским флотом", - сказал Бен Годжес.

По его прогнозам, использование высокоточного оружия большой дальности может привести к изменениям как в России, так и на Донбассе. Такие ракеты являются очень важными для достижения успеха в данной стратегической операции. Также генерал-лейтенант убежден, что большой мост в Крыму могут разрушить уже в этом году.

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"Для Россия было бы невозможно просто оставаться там. Следовательно, критически важной частью освобождения является невозможность пребывания там российских войск, что, по моему мнению, также создаст возможности для спецназовцев внутри Крыма. И тогда, конечно, вам придется его изолировать. Я думаю, что большой мост разрушится в этом году, в 2024 - м", - добавил генерал.

Прогнозы по освобождению Крыма

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Крым освободят от российской оккупации в 2024 году. Он подчеркивает, что это - стратегическая цель Украины.

Также представитель разведки Минобороны, Андрей Юсов, утверждает, что прогнозы о присутствии украинских висковых в Крыму в этом году оправдались, учитывая имеющуюся информацию и рейды ВСУ на оккупированную территорию.

Кроме этого, Институт изучения войны утверждает, что перспективы для украинской обороны значительно меняются в зависимости от того, вернется ли Крым под контроль Украины или останется в России. Если Украина освободит Крым вместе с линиями на юге, угроза для определенных городов значительно уменьшится.

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ВСУ крылатые ракеты Крымский мост новости Крыма освобождение Крыма
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