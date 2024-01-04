'Будет сложно': генерал ответил, сможет ли Украина освободить Крым

Использование ракет большой дальности сделает Крым непригодным для российских войск.

https://glavred.info/ukraine/budet-slozhno-general-otvetil-smozhet-li-ukraina-osvobodit-krym-10530692.html Ссылка скопирована

Большой мост в Крыму могут разрушить в 2024 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Ракеты большой дальности могут нейтрализовать авиабазу в Саках и логистическую базу в Джанкое. Их использование сделает Крым непригодным для российских войск и создаст возможности для дальнейших действий, таких как введение спецназовцев в регион. Об этом сообщил экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес в эфире телемарафона.

"Я считаю, что Крым остается решающей территорией... После освобождения Крыма, я думаю, мы увидим совсем другую динамику как внутри России, так и внутри Донбасса. Как вы это сделаете? Конечно, это будет сложно, но высокоточное оружие большой дальности сделает Крым непригодным для российских войск. Я имею в виду, что Украина уже доказала эту концепцию лишь 3 ракетами Storm Shadow. Командующий Черноморского флота уже вывел одну треть своих кораблей из Севастополя. Это были только 3 штормовых тени. Представьте себе, если бы Украина имела 50 или 100 таких ракет. Что могло бы произойти с Черноморским флотом", - сказал Бен Годжес.

По его прогнозам, использование высокоточного оружия большой дальности может привести к изменениям как в России, так и на Донбассе. Такие ракеты являются очень важными для достижения успеха в данной стратегической операции. Также генерал-лейтенант убежден, что большой мост в Крыму могут разрушить уже в этом году.

видео дня

"Для Россия было бы невозможно просто оставаться там. Следовательно, критически важной частью освобождения является невозможность пребывания там российских войск, что, по моему мнению, также создаст возможности для спецназовцев внутри Крыма. И тогда, конечно, вам придется его изолировать. Я думаю, что большой мост разрушится в этом году, в 2024 - м", - добавил генерал.

Прогнозы по освобождению Крыма

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Крым освободят от российской оккупации в 2024 году. Он подчеркивает, что это - стратегическая цель Украины.

Также представитель разведки Минобороны, Андрей Юсов, утверждает, что прогнозы о присутствии украинских висковых в Крыму в этом году оправдались, учитывая имеющуюся информацию и рейды ВСУ на оккупированную территорию.

Кроме этого, Институт изучения войны утверждает, что перспективы для украинской обороны значительно меняются в зависимости от того, вернется ли Крым под контроль Украины или останется в России. Если Украина освободит Крым вместе с линиями на юге, угроза для определенных городов значительно уменьшится.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.