В ГУР обещали зайти в Крым в 2023 году: как комментируют теперь

Информация – инструмент влияния, военно-политическое руководство делает заявления в определенных целях, сказал спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов.

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Украиинские военные были в Крыму этим летом - ГУР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН (иллюстративное фото)

Бойцы ВСУ побывали в оккупированном агрессором Россией Крыму в рамках рейдов, поэтому прогнозы относительно армии Украины на полуострове можно считать осуществившимися. Информация – тоже оружие, заявления делаются с определенной целью. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В интервью Суспільне он прокомментировал прогнозы о том, что силы обороны Украины уже в этом году зайдут в Крым. По его словам, подобные заявления воплотились, поскольку бойцы ВСУ побывали на территории захваченного полуострова.

"Что касается конкретных заявлений - они осуществились. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом", - сказал Юсов. видео дня

Также он добавил, что заявления властей делаются с определенной целью, поскольку риторика выступает инструментом влияния.

"Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства, также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это нужно и получается соответствующий результат", - подчеркнул Андрей Юсов.

Рейды ГУР в оккупированный Крым

Бойцы ГУР Минобороны Украины в этом году провели ряд операций в захваченном Россией Крыму. На День Независимости ГУР высадил десант десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Российские оккупанты понесли потери.

В сентябре Украина взяла под контроль так называемые вышки Бойко в Черном море. Силами подразделений военной разведки под контроль Киева вернулись буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". Россия использовала данный объект в военных целях против Украины – враг размещал там вертолеты и средства РЛС.

В декабре в ГУР анонсировали новые рейды в Крым. Спикер разведки Андрей Юсов говорил, что военные планируют и в дальнейшем проводить операции. Кроме того, по его словам, заходов на полуостров, на самом деле, было больше, однако о них не сообщают публично.

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