Украина взяла под контроль "вышки Бойко" в Черном море: детали операции ГУР

Под контроль возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

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ГУР взяло под контроль "вышки Бойко" / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Скриншот

Украина вернула под контроль буровые платформы "Черноморнефтегаза" (т.н. "вышки Бойко") в Черном море, которые страна-агрессор Россия захватила в 2015 году после оккупации Крымского полуострова.

Уникальную операцию по установлению контроля над вышками провели силами подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины, говорится в сообщении ГУР в Telegram.

В частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

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В ГУР также опубликовали кадры высадки украинских бойцов на буровые платформы в Черном море.

Смотрите видео - ГУР взяло под контроль "вышки Бойко":

Украина вернула контроль над "вышками Бойко" / Скриншот

Что известно о "вышках Бойко"

В 2014 году оккупанты РФ захватили принадлежавшие "Черноморнефтегазу" буровые вышки "Петр Годованец" и "Украина", которые россиянами были названы Крым-2 и Крым-1. Вышки в то время находились в территориальных водах Украины на Одесском газовом месторождении.

В декабре 2015 года буровые платформы были перемещены в Голицинское месторождение у побережья Крыма. После захвата платформ РФ разместила на них радиолокационные системы и начала использовать в военных целях. В 2022 году в ходе российского вторжения на Украину, ВСУ наносили ракетные удары по платформам.

Буровые платформы получили неофициальное название "вышки Бойко" по имени Юрия Бойко, во время работы которого министром энергетики. Многочисленные расследования установили, что "Черноморнефтегаз", что означало масштабную коррупцию при их покупке.

Ранее сообщалось о том, что РФ атакует Змеиный и "вышки Бойко". Остров Змеиный и "вышки Бойко" в Черном море являются стратегическими объектами, которые используются в качестве передовых баз для войск.

Напомним, в Черном море корабль оккупантов открыл огонь по сухогрузу. Оккупантов разозлило, что сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау следовал в порт Измаил.

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