'Там очень жарко': украинский военный раскрыл, где россияне имеют более слабые позиции

Сергей Жеребило поделился информацией о ситуации на фронте и спрогнозировал дальнейшие действия на Мелитопольском направлении.

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Жеребило рассказал, где у россиян более слабые позиции / коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Facebook

Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило, который сейчас находится на одном из самых горячих направлений фронта - вблизи недавно освобожденного поселка Урожайное, в интервью Главреду рассказал, где у россиян более слабые позиции - на Бердянском направлении или на Мелитопольском.

"Не могу об этом судить хотя бы потому, что нас там не было. Последний раз мы там были в феврале - наше подразделение находилось на Ореховском направлении, где мы отбивали утраченные позиции. Потом с марта мы перешли сюда, на Донетчину. Но там много наших собратьев, поэтому знаю, что там также очень жарко. Мы, как и все, следим за новостями и надеемся, что у ребят там будут успехи в продвижении", - подчеркнул военный.

Жеребило добавил, что не имеет права говорить конкретнее и что-то прогнозировать, потому что видит ситуацию достаточно узко.

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"Скажу лишь одно: лучшие перспективы сейчас по нашему направлению, на Времовском выступлении (то есть Старомайорское, Нескучное, Времовка). Но мы видим, что Россия перебросила десантников из Мелитополя на наше направление. А где тонко, там и рвется - если противник перебросил сюда свой оперативный резерв, значит, чего-то у него не хватает. Следовательно, есть надежда на то, что, если мы здесь их покрошим и как можно больше российских военных оставим навеки почивать в украинской земле, на Мелитопольском направлении их будет меньше, а, значит, нашим ребятам будет легче", - подчеркнул он.

Кто такой Сергей Жеребило Сергей Жеребило - ныне заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии. Ранее он был учителем в Криворожской ООШ №46. впоследствии начал работать инженером на Ингулецком горно-обогатительном комбинате. Также был начальником бюро соцпроектов. В ноябре 2010 года Жеребило начал работать в исполкоме Ингулецкого районного в городе совета. Об этом пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, что аналитики ISW считают, что продвижение ВСУ в районе Работиного приближает ко второй линии "обороны" РФ. Вторая "оборонительная" линия оккупантов агрессора России в Запорожской области может быть относительно слабее первой.

ВСУ выбили оккупантов РФ и закрепились на важных плацдармах. При этом украинские военные имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области, говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ должно сконцентрироваться на одном главном направлении. Западные чиновники считают, что сейчас войска ВСУ слишком рассредоточены и им нужно "собрать свою боевую мощь в одном месте".

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