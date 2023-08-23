УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Там очень жарко": украинский военный раскрыл, где россияне имеют более слабые позиции

Юлия Куришко
23 августа 2023, 14:57 обновлено 23 августа, 15:13
59
Сергей Жеребило поделился информацией о ситуации на фронте и спрогнозировал дальнейшие действия на Мелитопольском направлении.
'Там очень жарко': украинский военный раскрыл, где россияне имеют более слабые позиции
Жеребило рассказал, где у россиян более слабые позиции / коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Facebook

Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило, который сейчас находится на одном из самых горячих направлений фронта - вблизи недавно освобожденного поселка Урожайное, в интервью Главреду рассказал, где у россиян более слабые позиции - на Бердянском направлении или на Мелитопольском.

"Не могу об этом судить хотя бы потому, что нас там не было. Последний раз мы там были в феврале - наше подразделение находилось на Ореховском направлении, где мы отбивали утраченные позиции. Потом с марта мы перешли сюда, на Донетчину. Но там много наших собратьев, поэтому знаю, что там также очень жарко. Мы, как и все, следим за новостями и надеемся, что у ребят там будут успехи в продвижении", - подчеркнул военный.

Жеребило добавил, что не имеет права говорить конкретнее и что-то прогнозировать, потому что видит ситуацию достаточно узко.

видео дня

"Скажу лишь одно: лучшие перспективы сейчас по нашему направлению, на Времовском выступлении (то есть Старомайорское, Нескучное, Времовка). Но мы видим, что Россия перебросила десантников из Мелитополя на наше направление. А где тонко, там и рвется - если противник перебросил сюда свой оперативный резерв, значит, чего-то у него не хватает. Следовательно, есть надежда на то, что, если мы здесь их покрошим и как можно больше российских военных оставим навеки почивать в украинской земле, на Мелитопольском направлении их будет меньше, а, значит, нашим ребятам будет легче", - подчеркнул он.

Кто такой Сергей Жеребило

Сергей Жеребило - ныне заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии. Ранее он был учителем в Криворожской ООШ №46. впоследствии начал работать инженером на Ингулецком горно-обогатительном комбинате. Также был начальником бюро соцпроектов.

В ноябре 2010 года Жеребило начал работать в исполкоме Ингулецкого районного в городе совета. Об этом пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, что аналитики ISW считают, что продвижение ВСУ в районе Работиного приближает ко второй линии "обороны" РФ. Вторая "оборонительная" линия оккупантов агрессора России в Запорожской области может быть относительно слабее первой.

ВСУ выбили оккупантов РФ и закрепились на важных плацдармах. При этом украинские военные имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области, говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ должно сконцентрироваться на одном главном направлении. Западные чиновники считают, что сейчас войска ВСУ слишком рассредоточены и им нужно "собрать свою боевую мощь в одном месте".

Больше военных новостей:

война в Украине Сергей Жеребило
Реклама

Главное за день

Планировал нападение и удары по Украине: названа фамилия сменщика Суровикина

Планировал нападение и удары по Украине: названа фамилия сменщика Суровикина

15:56 Мир
Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине: детали операции ГУР

Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине: детали операции ГУР

15:47 Украина
"Путин не способен защитить столицу": в ГУР раскрыли детали ударов по Москве

"Путин не способен защитить столицу": в ГУР раскрыли детали ударов по Москве

14:54 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:56

Планировал нападение и удары по Украине: названа фамилия сменщика Суровикина

15:47

Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине: детали операции ГУР

15:39

Цены на топливо снова подскочили: на каких АЗС дешевле всего

15:22

41-летняя звезда тенниса родила второго ребенка

15:01

Это шедевр: как приготовить маринованное сало по-украински с уксусом и чесноком

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:57

"Там очень жарко": украинский военный раскрыл, где россияне имеют более слабые позиции

14:54

"Путин не способен защитить столицу": в ГУР раскрыли детали ударов по Москве

14:53

"Двигаемся понемногу, но правильно": Зеленский сделал важное заявление о контрнаступленииВидео

14:29

Как ведет себя человек который врет: 6 признаков, по которым вы раскусите лжеца

Реклама
14:08

Оптическая иллюзия чрезвычайно сложного уровня: нужно разглядеть лягушку на картинке

14:00

Россия наращивает производство дронов, но скоро останется без авиации – КатковЭксклюзив

13:55

Россия может ударить ракетами на День Независимости и в любое время – ГУР

13:44

"Живет и влюбляет": Голос країни в День независимости презентует одноименный трек

13:25

Что убирает запах антиперспирант или дезодорант: разница, о которой вы не знали

13:24

Ведущая Сніданку з 1+1 получила серьезную травму: "Красивая с разбитым лицом"Видео

13:15

Гигантская вспышка и клубы дыма: в Крыму взорван ЗРК С-400 РФ вместе с оккупантамиВидео

13:12

Авокадо темнеть не будет: повар показала 3 хитрости

13:04

РФ уничтожила полностью школу на Сумщине: из-под завалов достают тела погибших

13:02

Блогерша Парфильева родила своего первого ребенка

12:49

Елена Зеленская в стильной вышиванке и жемчуге поздравила с Днем флага

Реклама
12:46

"Простите, я больше не буду" российский рэппер переобулся и заскулил о любви к террористической родине

12:45

Угроза массированного удара: чем и когда РФ может бить по Украине – прогноз

12:35

Крым будет освобождаться войной, а РФ развалится: боец УДА сделал прогноз

12:33

Постоянно хочется есть: причины и проблемы со здоровьем

12:30

Гороскоп на завтра 24 августа 2023: Близнецам – любовь, Стрельцу – проблемы

12:21

Жара рванет до +40: Украину накроет еще одна волна адских температур

11:54

Мощная "бавовна" в Крыму: взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ

11:33

13-летний кот побил мировой рекорд Гиннесса: что он сделал

11:10

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной Nissan X-Trail

10:52

В бою с оккупантами погиб полковник, замкомандующего УДА Сергей Ильницкий

10:45

Медведев в истерике разразился угрозой РФ аннексировать Абхазию и Южную Осетию

10:41

Новый успех ВСУ на юге: выбили оккупантов РФ и закрепились на важных плацдармах

10:28

"ВИпадок" чи "випАдок", "зрУчний" чи "зручнИй": Авраменко растолковал ошибкуВидео

10:08

Что будет, если не лечить храп и как с ним бороться

09:43

Пригожин ожил, а Суровикин - нетмнение

09:37

Продвижение ВСУ в районе Работино приближает ко второй линии "обороны" РФ – ISW

09:30

Захватили плацдарм и выбили десантуру РФ: замкомбата ВСУ о продвижении вперед

08:59

Оккупанты сбросили авиабомбы на детсад и жилые дома Херсона: детали удара

08:50

"Страшно, дрон прилетел – взрыв": жители Москвы в шоке из-за нового удара БПЛАВидео

08:26

Карта дня: что предвещает Таро на 23 августа

Реклама
08:24

Запутался в руках и потерял часы: Путин опозорился курьезным случаемВидео

07:59

Груз 200 для Казани: ВСУ уничтожили полковника РФ – командира полка оккупантов

07:30

Контрнаступление ВСУ должно сконцентрироваться на одном главном направлении – NYT

06:44

Дроны ночью атаковали столицу РФ: есть попадание в "Москва-Сити"Видео

06:35

Путина и его войну ненавидит 80% россиян?мнение

04:05

Церковный праздник 23 августа: что можно и нельзя делать на святого Лаврентия

03:30

"Самый счастливый день": Злата Огневич похвасталась пополнением в семье

03:00

"Послезавтра - 242!": роспропагандистов "поколбасило" из-за передачи Украине F-16Видео

02:35

"Россияне будут страдать и мучиться": эксперт описал ужасную картину краха РФВидео

02:05

Каким рассолом заливать помидоры: секретный ингредиент обеспечит результат

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять