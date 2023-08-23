Новый успех ВСУ на юге: выбили оккупантов РФ и закрепились на важных плацдармах

Подразделения ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, рассказали в Генштабе.

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ВСУ продвинулись вперед на юге / Коллаж: Главред, Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Силы обороны Украины отразили атаки российских оккупантов на Авдеевском и Марьинском направлениях за минувшие сутки, в то же время продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Подразделения ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

При этом ВСУ имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области, говорится в сообщении

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Подробности продвижения ВСУ на юге

Украинские войска имели успех в направлении Новопрокоповки на южном фронте, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center.

Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении. По его словам, украинские военные имели успех в направлении Новопрокоповки, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны наносят поражение артиллерией по целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, добавил Ковалев.

Сообщение Генштаба ВСУ / t.me/militarymediacenter

Контрнаступление ВСУ

Ранее замкомбата ВСУ рассказал о продвижении вперед. Направление Старомайорское – Урожайное в Донецкой области является одним из самых горячих на фронте, и здесь Вооруженные силы Украины продвигаются вперед, рассказал заместитель командира батальона Арей УДА Сергей Жеребило.

Напомним, ранее сообщалось, что продвижение ВСУ в районе Работино приближает ко второй линии "обороны" РФ. Вторая "оборонительная" линия оккупантов агрессора России в Запорожской области может быть относительно слабее первой, считают в Институте изучения войны.

Ранее замкомбата ВСУ назвал плацдарм для нового наступления. Освобожденное ВСУ село Нескучное для российских войск было своеобразной крепостью, рассказал Сергей Жеребило.

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