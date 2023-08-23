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Захватили плацдарм и выбили десантуру РФ: замкомбата ВСУ о продвижении вперед

Алексей Тесля
23 августа 2023, 09:30 обновлено 23 августа, 09:55
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После штурма Нескучного ВСУ закрепились в Макаровке и две недели удерживали фронт, рассказал Сергей Жеребило.
ВСУ
ВСУ продвигаются на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Направление Старомайорское – Урожайное в Донецкой области является одним из самых горячих на фронте, и здесь Вооруженные силы Украины продвигаются вперед, рассказал заместитель командира батальона Арей УДА Сергей Жеребило.

По его словам, после штурма Нескучного ВСУ закрепились в Макаровке и в течение двух недель удерживали фронт почти в полуокружении. "Таким образом, мы освободили путь для движения морской пехоты, которая начала штурмовые действия со стороны Равнополя", - пояснил он в интервью Главреду.

Офицер ВСУ отметил, что впоследствии его подразделение получило боевую задачу начать штурмовые действия перед Старомайорским, а в Макаровке их подменило другое подразделение, которое встало на оборону позиций.

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"Мы же присоединились к морской пехоте и перед Старомайорским с правой стороны в лесополосах вели наступательно-штурмовые действия. Там продолжались самые ожесточенные бои и были самые большие потери нашего батальона. Впрочем, это позволило создать плацдарм для захода на север населенного пункта Старомайорское. Это больший населенный пункт, чем Нескучное, Урожайное, Макаровка и прочие", - рассказал собеседник.

Он уточнил, что тем самым его подразделение создало условия для того, чтобы можно было закрепиться на новом плацдарме и развивать наступательные действия в самом Старомайорском.

"Это было довольно непросто, потому что группировка российских войск там была немалая. Противник подтянул свои оперативные резервы, то есть были не только Шторм-Z и недобитки 60-й мотострелковой дивизии РФ из Приморского края, но и российские десантники. Бои за Старомайорское продолжались около десяти суток. Вместе с 35-й бригадой морской пехоты наше подразделение освободило Старомайорское", - вспоминает украинский офицер.

При этом подразделение заместителя командира батальона Арей УДА держало оборону в Старомайорском, потому что оккупанты пытались отбить его, осуществив три серьезные попытки контратаки.

"Но мы отбили эти контратаки врага и не дали вбить клин противнику, что позволило нашим войскам продвигаться на Урожайное. Именно через нас проходили ребята из морской пехоты – 35-я и 38-я бригады, а также Силы специальных операций. По сути, мы заводили их в Урожайное, откуда они и выдавили врага", - добавил Жеребило.

Ранее замкомбата ВСУ назвал плацдарм для нового наступления. Освобожденное ВСУ село Нескучное для российских войск было своеобразной крепостью, рассказал Сергей Жеребило.

Напомним, Владимир Зеленский откровенно высказался насчет сроков масштабного контрнаступления ВСУ. Украинские военные не начинали контрнаступление раньше, поскольку у Украины для этого не было большого объема необходимого вооружения и техники, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кто такой Сергей Жеребило

Сергей Жеребило - заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии. Ранее он был учителем в Криворожской ООШ №46. Позже начал работать инженером на Ингулецком горно-обогатительном комбинате. Также был начальником бюро соцпроектов.

В ноябре 2010 года Жеребило начал работать в исполкоме Ингулецкого районного в городе совета. Об этом пишет Википедия.

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