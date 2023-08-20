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Зеленский откровенно высказался насчет сроков масштабного контрнаступления ВСУ

Алексей Тесля
20 августа 2023, 21:32 обновлено 20 августа, 21:38
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Контрнаступление ВСУ – это очень сложный процесс, подчеркнул глава государства.
Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский сделал заявление насчет контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, president.gov.ua

Украинские военные не начинали контрнаступление раньше, поскольку у Украины для этого не было большого объема необходимого вооружения и техники, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши военные не начинали контрнаступление, потому что было нечем. Потому что у нас был дефицит танков. Могут погибнуть тысячи человек. Вы пройдете один, два, три, пять километров, но вы потеряете тысячи людей. Вы не достигнете той цели, которая единственная, которая нам всем нужна. Это деоккупация, полная деоккупация всей нашей территории. Вот и все, мы ждали, пока у нас будут мощности", - подчеркнул он на пресс-конференции с премьером Дании.

За это время, как подчеркнул президент, российские военные сооружали укрепления, копали окопы.

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"Это понятно. Многие укрепления они сделали еще 8 лет назад, я вам скажу откровенно. Начиная с 14-го, 15-го, 16-го лет. Они все это делали, на Донбассе они это делали. После того как оккупировали части нашего Донбасса", - сказал он.

В то же время, по словам Зеленского, "контрнаступление Украины – это очень сложный процесс, но мы, не теряя нашей мотивации, идем вперед", - заявил глава государства.

Он также отметил, что не может сегодня критиковать западных партнеров за то, что они не передавали больше комплекса необходимого Украине вооружения сроками раньше.

"Потому что сегодня, как каждый украинец, я получаю поддержку от наших партнеров. И поэтому я могу быть сегодня за такую поддержку только благодарным", - резюмировал Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что Пентагон планирует пополнить запасы оружия для ВСУ для контрнаступления. Минобороны США ожидает начала зимы, чтобы пополнить запасы оружия для Вооруженных сил Украины, рассказал собеседник The Washington Post, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее сообщалось о том, что западный мир дал Украине только 60 танков Leopard вместо обещанных сотен. У ВСУ не хватает, в том числе, машин и для разминирования. Контрнаступление откладывалось из-за отсутствия прикрытия с воздуха, а после его начала украинская армия решила изменить операцию для сохранения войск из-за серьезных потерь.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на фронте.

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