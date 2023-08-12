"Десятки убитых и раненых оккупантов": в Крыму отработало 17 БПЛА - СМИ

Военная контрразведка СБУ мощно ударила по логистической базе российских войск неподалеку Евпатории.

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В Крыму отработало 17 БПЛА / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Во время атаки беспилотников на Крымский полуостров, которая состоялась в ночь на 12 августа, десятки оккупантов были ликвидированы и ранены.

Как пишет УНИАН со ссылкой на источник в СБУ, ночную "бавовну" россиянам организовала Служба безопасности Украины.

Отмечается, что военная контрразведка СБУ мощно ударила по логистической базе российских войск неподалеку Евпатории.

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Известно, что по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам отработали 17 дронов.

"Сейчас точный масштаб повреждений уточняется. Но, по предварительным данным, речь идет о десятках убитых и раненых оккупантов и множестве поврежденной техники", - подчеркнул собеседник УНИАН

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