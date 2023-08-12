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"Десятки убитых и раненых оккупантов": в Крыму отработало 17 БПЛА - СМИ

Алина Дембицкая
12 августа 2023, 23:12 обновлено 12 августа, 23:12
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Военная контрразведка СБУ мощно ударила по логистической базе российских войск неподалеку Евпатории.
Крым
В Крыму отработало 17 БПЛА / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Во время атаки беспилотников на Крымский полуостров, которая состоялась в ночь на 12 августа, десятки оккупантов были ликвидированы и ранены.

Как пишет УНИАН со ссылкой на источник в СБУ, ночную "бавовну" россиянам организовала Служба безопасности Украины.

Отмечается, что военная контрразведка СБУ мощно ударила по логистической базе российских войск неподалеку Евпатории.

видео дня

Известно, что по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам отработали 17 дронов.

"Сейчас точный масштаб повреждений уточняется. Но, по предварительным данным, речь идет о десятках убитых и раненых оккупантов и множестве поврежденной техники", - подчеркнул собеседник УНИАН

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