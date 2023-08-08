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"Не только Чонгарский мост": в ГУР заинтриговали анонсом новых ударов по Крыму

Алёна Воронина
8 августа 2023, 14:22 обновлено 8 августа, 14:24
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Логистика россиян уже усложнена. Но скоро мы можем услышать не только о тех мостах на оккупированном полуострове, которые уже были атакованы.
Удар по Чонгарскому мосту, Андрей Юсов
В ГУР заинтриговали анонсом новых ударов по Крыму/ коллаж: Главред, фото: Telegram, УНИАН

Логистика российских оккупантов во временно оккупированном Крыму уже осложнена после взрывов на полуострове, в частности, после удара по Чонгарскому мосту.

Страна-агрессор Россия с самого начала использовала Крымский полуостров как важный логистический центр. Теперь, после "хлопков", захватчикам приходится искать объездные пути. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Это означает, что логистика для россиян усложняется. И с другой стороны, если в условном мосту – 8 дыр, то можно остановить что угодно. Но чтобы быстро и эффективно увеличить поток машин для снабжения и обеспечения собственного военного контингента, то необходимо искать объездные пути", – говорит Юсов.

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Юсов заинтриговал анонсом возможных новых ударов по полуострову. Он подчеркнул, что "дальше будет".

"То есть, не только об этих мостах мы услышим очевидно", – заявил представитель ГУР.

Также он добавил, что последние события на оккупированном полуострове показывают, что страна-агрессор Россия уже не может контролировать или защитить ряд своих военных объектов и свой личный состав. И если командование оккупационной армии еще, наверное, думает, что оно защищено, то у рядовых оккупантов уже ухудшается морально-психологическое состояние.

Взрывы в Крыму

Напомним, 6 августа стало известно, что состоялся удар ВСУ по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым с Херсонской областью. Коллаборанты начали скулить, что было нанесено несколько ударов по мосту.

Позже в ISW рассказали о последствиях ударов по мостам в оккупированный Крым. Отмечается, что удары Сил обороны Украины по критическим объектам наземных коммуникаций Российской оккупационной армии, в частности по мостам в Крым, являются частью кампании ВСУ по перехвату, направленного на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций.

В ISW отметили, что 6 августа были нанесены удары по двум ключевым автомобильным мостам вдоль критически важных российских наземных линий связи – Чонгарскому и Геническому. Российские войска были вынуждены перенаправить движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

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