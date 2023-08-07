УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В ISW рассказали о последствиях ударов по мостам в оккупированный Крым

Анна Ярославская
7 августа 2023, 06:49 обновлено 7 августа, 07:10
192
Российские войска были вынуждены перенаправить дорожное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.
ВСУ ударили по мостам через Чонгар и Геническ
ВСУ ударили по мостам через Чонгар и Геническ / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Удары Сил обороны Украины по критическим объектам наземных коммуникаций российской оккупационной армии, в частности по мостам в Крым, являются частью кампании ВСУ по перехвату, направленному на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Отмечается, что 6 августа украинские войска нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам вдоль критически важных российских наземных линий связи, соединяющих оккупированный Крым и оккупированную Херсонскую область, говорится в обзоре ISW.

Руководитель оккупационной "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ якобы выпустили 12 ракет по автодорожному мосту через Генический пролив, соединяющий Генический район с Арабатской стрелкой. По словам Сальдо, 9 ракет якобы перехватила российская ПВО.

видео дня

Российские источники показали изображения со значительными повреждениями моста, и заявили, что украинские удары частично разрушили часть переправы.

Также российские источники распространили кадры, на которых видно, как ВСУ наносят удар по автомобильному мосту через Чонгар на трассе М-18 (Джанкой - Мелитополь), соединяющей оккупированный Крым с захваченной частью Херсонской областью.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что ВСУ якобы выпустили 2 ракеты по мосту. Одна ракета прошла через средства ПВО захватчиков и повредила дорожное полотно автомобильного моста.

Российские источники утверждали, что ВСУ использовали крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения обоих ударов. При этом эксперты ISW еще не получили подтверждений, что оккупанты перехватили такие ракеты.

Удары ВСУ по мостам в Крыму 6 августа
Удары ВСУ по мостам в Крыму 6 августа / Фото: understandingwar.org

В Институте изучения войны отмечают, что степень повреждения моста через Генический пролив, вероятно, вынудит российских оккупантов перенаправить военные перевозки с Арабатской стрелки на более длинные западные маршруты между оккупированным Крымом и подконтрольной им часть территории Херсонской области.

"Это создаст значительные сбои в логистике и вероятность задержек и пробок. Неясно, как быстро российские официальные лица смогут отремонтировать мост через Чонгар, и так же неясно, отремонтировали ли российские официальные лица железнодорожный мост через Чонгар, по которому украинские войска нанесли удар 29 июля", - говорится в сообщении.

Аналитики ISW считают, что российские силы, вероятно, могут снизить риски от украинского огня, выбрав более медленные и менее эффективные деревенские дороги к северо-востоку от Чаплинки, но за счет более медленной и сложной материально-технической поддержки.

Удар ВСУ по Чонгарскому мосту

6 августа коллаборанты в Крыму заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым с Херсонской областью.

Так называемый "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов также сообщил, что КПП Чонгар (Джанкой-Геническ) временно закрыт для проезда.

Позже Херсонский коллаборант Владимир Сальдо рассказал, якобы украинские военные выпустили по мосту 12 ракет. Гауляйтер пытается сделать вид, будто бы "повреждения моста небольшие".

29 июля также сообщалось, что ВСУ разбомбили Чонгарский мост.

30 июля стали известны детали удара по Чонгарскому мосту. Глава объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала, что Вооруженные силы Украины разрушили логистику врага на левом берегу Херсонской области. Она также обратила внимание на то, что повреждение Чонгарского моста снизит пропускную активность врага.

Другие новости:

война в Украине ВСУ новости Украины новости Крыма война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Мирный саммит в Джидде: Китай отправил "позитивный" сигнал - Spiegel

Мирный саммит в Джидде: Китай отправил "позитивный" сигнал - Spiegel

07:28 Мир
В ISW рассказали о последствиях ударов по мостам в оккупированный Крым

В ISW рассказали о последствиях ударов по мостам в оккупированный Крым

06:49 Украина
"Перекидают резервы для окружения": генерал армии раскрыл план освобождения Бахмута

"Перекидают резервы для окружения": генерал армии раскрыл план освобождения Бахмута

22:42 Мир
Все главные новости

Последние новости

07:28

Мирный саммит в Джидде: Китай отправил "позитивный" сигнал - Spiegel

06:49

В ISW рассказали о последствиях ударов по мостам в оккупированный Крым

06:20

Стоит ли украинцам закручивать гайки относительно выезда за границумнение

05:00

Поразительная оптическая иллюзия: только интеллектуалы найдут человека за 5 секунд

04:45

Даже не узнаете: 3 лучших способа постирать ковер дома на полу

Саммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - ОгрызкоСаммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - Огрызко
04:00

Какой сегодня церковный праздник и у кого День ангела 7 августа

03:00

Никогда не догадаетесь: что означает слово "челюсти" в украинском языке

02:00

Мужчина сделал тест ДНК ради развлечения и раскрыл страшную тайну своей бабушки

01:10

Россия цепляется за Бахмут: эксперт раскрыл, где можно ждать прорыва ВСУВидео

Реклама
06 августа, воскресенье
23:57

В Ужгороде священник назвал россиян "прекрасным народом" и молился за примирение

23:13

Подоляк поставил на место Пескова, который раскатал губу на захват территорий Украины

22:42

"Перекидают резервы для окружения": генерал армии раскрыл план освобождения Бахмута

22:17

ПВО Украины вскоре будет гарантировать безопасность всей Европы - Зеленский

21:45

Ни у Востока, ни у Запада нет проекта будущегомнение

21:36

"Акула - флаг разбоя и разгула": рецензия на фильм "Мег 2: впадина"

21:27

ВСУ наступают на двух направлениях и закрепляются на новых рубежах

21:16

Трусить будет новая мощнейшая буря: Украину накроет 8-бальный магнитный шторм

21:14

Как назвать "секонд хенд" на украинском: Авраменко дал неожиданный ответ

19:44

"Главные пути россиян": в ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам

19:34

Зеленский "засветил" французские SCALP и подписал "подарок" для россиян

Реклама
19:13

Украину накроет настоящий шторм: какие регионы будут заливать грозовые дожди

18:59

"Конкуренты": Подоляк раскрыл, какими будут отношения Польши и Украины после войны

18:27

"Ты так рано ушел от нас": во время атаки на Староконстантинов погиб отец двух деток

18:22

В Украине потребовали запретить выезд мужчин даже после войны: ответ МВД

18:11

"Прячут военные корабли за гражданскими суднами": россияне изменили тактику обстрелов

17:47

Что нужно сделать 8 августа, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты

17:26

"Хотим контролировать все те земли": Песков назвал регионы, которые РФ хочет оккупировать

17:00

"Это выгодно Украине": Буданов объяснил, зачем раскрыл своих агентов в окружении Путина

16:57

Украинка, которая пострадала от российской ракеты, попала на обложку Playboy

16:47

Красивое растение с роскошной листвой всех очарует: как вырастить манго из косточки

16:23

Проучили: в России безногого оккупанта обозвали "убийцей" и жестоко избили

15:59

Пила по 2 бутылки водки в день: девушка изменилась до неузнаваемости без алкоголя

15:50

"Под ударом "Мотор Сич": Свитан раскрыл планы массированных атак россиян

15:45

"3-4 прилета": в Крыму коллаборанты скулят из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту

15:20

До этого додумался гений: зачем в Китае массово выращивают тараканов

15:00

"Провокация России": в полку Калиновского раскрыли, были ли пуски ракет из Беларуси

14:57

Украина увеличила радиус атак дронами: раскрыта "жирная" цель ВСУВидео

14:56

"Кривляние - не для гимна": Джамалу раскритиковали за исполнение гимна УкраиныВидео

14:19

Удары по украинским аэродромам неэффективны: в ВСУ прокомментировали атаку РФ

13:57

Попрощаться успела?: Бабкина с перекошенным ртом похвасталась отдыхом в КрымуВидео

Реклама
13:40

Ракеты в Украину летели из Беларуси: в Воздушных силах ВСУ пояснили ситуацию

13:32

Будут лить дожди, накроет похолодание: погода в Украине подготовила новые "сюрпризы"

13:18

Москва пожаловалась на атаку БПЛА, перекрывали "Внуково"Видео

12:46

"Разобьёт много сердец": Галкин показал подросшего сына-красавца

12:40

Пять удобных луков для любого возраста и веса: в чем ходить, когда очень жарко

12:37

"Держат 4 судна": появились новые фото подбитого корабля РФ "Оленегорский горняк"

12:11

"Мясо": появилось видео аварии, в которой разбилась Лада ДэнсВидео

12:10

Каверзная оптическая иллюзия: нужной найти 6 животных, которые спрятались в саду

11:43

РФ потеряла 50% своих десантных войск в Украине – разведка Британии

11:39

РФ ударила по Украине из всех орудий: больше всего пострадала Хмельнитчина

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять