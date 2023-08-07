В ISW рассказали о последствиях ударов по мостам в оккупированный Крым

Российские войска были вынуждены перенаправить дорожное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

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ВСУ ударили по мостам через Чонгар и Геническ / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Удары Сил обороны Украины по критическим объектам наземных коммуникаций российской оккупационной армии, в частности по мостам в Крым, являются частью кампании ВСУ по перехвату, направленному на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Отмечается, что 6 августа украинские войска нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам вдоль критически важных российских наземных линий связи, соединяющих оккупированный Крым и оккупированную Херсонскую область, говорится в обзоре ISW.

Руководитель оккупационной "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ якобы выпустили 12 ракет по автодорожному мосту через Генический пролив, соединяющий Генический район с Арабатской стрелкой. По словам Сальдо, 9 ракет якобы перехватила российская ПВО.

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Российские источники показали изображения со значительными повреждениями моста, и заявили, что украинские удары частично разрушили часть переправы.

Также российские источники распространили кадры, на которых видно, как ВСУ наносят удар по автомобильному мосту через Чонгар на трассе М-18 (Джанкой - Мелитополь), соединяющей оккупированный Крым с захваченной частью Херсонской областью.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что ВСУ якобы выпустили 2 ракеты по мосту. Одна ракета прошла через средства ПВО захватчиков и повредила дорожное полотно автомобильного моста.

Российские источники утверждали, что ВСУ использовали крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения обоих ударов. При этом эксперты ISW еще не получили подтверждений, что оккупанты перехватили такие ракеты.

Удары ВСУ по мостам в Крыму 6 августа / Фото: understandingwar.org

В Институте изучения войны отмечают, что степень повреждения моста через Генический пролив, вероятно, вынудит российских оккупантов перенаправить военные перевозки с Арабатской стрелки на более длинные западные маршруты между оккупированным Крымом и подконтрольной им часть территории Херсонской области.

"Это создаст значительные сбои в логистике и вероятность задержек и пробок. Неясно, как быстро российские официальные лица смогут отремонтировать мост через Чонгар, и так же неясно, отремонтировали ли российские официальные лица железнодорожный мост через Чонгар, по которому украинские войска нанесли удар 29 июля", - говорится в сообщении.

Аналитики ISW считают, что российские силы, вероятно, могут снизить риски от украинского огня, выбрав более медленные и менее эффективные деревенские дороги к северо-востоку от Чаплинки, но за счет более медленной и сложной материально-технической поддержки.

Удар ВСУ по Чонгарскому мосту

6 августа коллаборанты в Крыму заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым с Херсонской областью.

Так называемый "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов также сообщил, что КПП Чонгар (Джанкой-Геническ) временно закрыт для проезда.

Позже Херсонский коллаборант Владимир Сальдо рассказал, якобы украинские военные выпустили по мосту 12 ракет. Гауляйтер пытается сделать вид, будто бы "повреждения моста небольшие".

29 июля также сообщалось, что ВСУ разбомбили Чонгарский мост.

30 июля стали известны детали удара по Чонгарскому мосту. Глава объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала, что Вооруженные силы Украины разрушили логистику врага на левом берегу Херсонской области. Она также обратила внимание на то, что повреждение Чонгарского моста снизит пропускную активность врага.

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