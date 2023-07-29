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"Успешный удар": ВСУ разбомбили Чонгарский мост

Ангелина Подвысоцкая
29 июля 2023, 22:10 обновлено 29 июля, 22:18
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В ВСУ официально подтвердили, что украинские военные нанесли успешный удар по Чонгарскому мосту.
Чонгарский мост
ВСУ ударили по Чонгарскому мосту / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Украинские военные ударили по Чонгарскому мосту, который расположен между Херсонской область и Крымом. ВСУ нанесли удар утром 29 июля. Это официально подтвердил СтратКом ВСУ.

Там прямо заявили, что эта атака была успешно.

"Поражено. Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля. Слава Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

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удар по Чонгарскому мосту
ВСУ ударили по Чонгарскому мосту / фото: СтратКом

Удар по Чонгарскому мосту

Напомним, что 22 июня произошли взрывы на Чонгарском мосту в оккупированный Крым. В росСМИ сообщали, что несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области повреждены в результате обстрела. На мосту повреждено не только дорожное покрытие, но и силовые конструкции.

В Украине ответили на удары по Чонгарскому мосту. Гуменюк добавила, что украинские военные продолжают работать. Украинские защитники в первую очередь пытаются разрушить логистические маршруты россиян, а не инфраструктуру собственной страны.

Позже в ВСУ раскрыли, как ударили по Чонгарскому мосту. С помощью ракет Storm Shadow ВСУ могут уничтожать военные объекты врага на расстоянии до 250 километров.

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