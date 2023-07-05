Ракета Storm Shadow в действии: в ВСУ раскрыли, как ударили по Чонгарскому мосту

С помощью ракет Storm Shadow ВСУ могут уничтожать военные объекты врага на расстоянии до 250 километров.

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Силы обороны Украины били по Чонгарскому мосту / коллаж: Главред, фото: Википедия, ТАСС

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов рассказал, как Силы обороны Украины ударили по Чонгарскому мосту и параллельной переправе через озеро Сиваш крылатыми ракетами Storm Shadow.

В интервью Укринформу. он рассказал, что с помощью крылатых ракет Storm Shadow класса "воздух-земля" Силы обороны Украины могут уничтожать критически важные военные объекты врага на расстоянии до 250 километров.

"Свидетельством эффективности этих крылатых ракет является повреждение мостов через Сиваш вблизи Чонгара, что значительно усложнило снабжение противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами", - подчеркнул Громов.

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Удар по Чонгарскому мосту

Напомним, что 22 июня произошли взрывы на Чонгарском мосту в оккупированный Крым. В росСМИ сообщали, что несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области повреждены в результате обстрела. На мосту повреждено не только дорожное покрытие, но и силовые конструкции.

В Украине ответили на удары по Чонгарскому мосту. Гуменюк добавила, что украинские военные продолжают работать. Украинские защитники в первую очередь пытаются разрушить логистические маршруты россиян, а не инфраструктуру собственной страны.

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