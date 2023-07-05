Будет волонтером: Юрий Луценко уходит из ВСУ

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что покидает ряды Вооруженных сил Украины из-за инвалидности. Теперь он планирует посвятить себя волонтерству.
"Киев, Николаевщина, Бахмут. Честь было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима - военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета. Теперь буду приближать победу как волонтер", - об этом Луценко сообщил в своем Facebook.
Он также поделился домашними кадрами "распаковки" военного снаряжения, на которые также попали его любимцы.
Известно, что Юрий Луценко защищал Украину с февраля 2022 года. Сначала он находился в рядах теробороны Киева, затем оборонял страну в Николаеве, на Херсонском направлении, в Соледаре и Бахмуте.
Наступление ВСУ
Напомним, что ВСУ выбивают оккупантов на Бердянском направлении и уже продвинулись на 2 километра. Капитан Валерий Шершень рассказал об успешном наступлении украинских военных на Таврическом направлении.
ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом. По словам Сырского, также есть пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.
Сырский раскрыл, что ВСУ смогут освободить Бахмут. События на фронте развиваются согласно планам, которые были разработаны и утверждены, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
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