Будет волонтером: Юрий Луценко уходит из ВСУ

Военная врачебная комиссия установила инвалидность у Юрия Луценко.

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Луценко демобилизовали из ВСУ / коллаж: Главред, фото: facebook/llutsenkoyuri, 1-я ОБрСпН имени Ивана Богуна

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что покидает ряды Вооруженных сил Украины из-за инвалидности. Теперь он планирует посвятить себя волонтерству.

"Киев, Николаевщина, Бахмут. Честь было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима - военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета. Теперь буду приближать победу как волонтер", - об этом Луценко сообщил в своем Facebook.

Он также поделился домашними кадрами "распаковки" военного снаряжения, на которые также попали его любимцы.

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Луценко показал домашние кадры/ скриншот: facebook / LlutsenkoYuri

Известно, что Юрий Луценко защищал Украину с февраля 2022 года. Сначала он находился в рядах теробороны Киева, затем оборонял страну в Николаеве, на Херсонском направлении, в Соледаре и Бахмуте.

Наступление ВСУ

Напомним, что ВСУ выбивают оккупантов на Бердянском направлении и уже продвинулись на 2 километра. Капитан Валерий Шершень рассказал об успешном наступлении украинских военных на Таврическом направлении.

ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом. По словам Сырского, также есть пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.

Сырский раскрыл, что ВСУ смогут освободить Бахмут. События на фронте развиваются согласно планам, которые были разработаны и утверждены, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

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